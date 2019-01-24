跑步知識／忍痛也要跑步？ 你急什麼！

2019-01-24 11:30 運動筆記 余文彥



「腳有點痛，可是不能停練拉～ 忍一下就過了。」

「小感冒而已，沒關係。」

「 腳痛？就是跑太少嘛！」

「等跑完這場比賽就好，到時候再去復健科報到！」

我相信每一位跑者，都聽過（或甚至講過）類似上述的對話。特別是如果你受傷頻率跟喝水一樣，有沒有注意到每次受傷，十之八九起始於這樣的對話？

少練幾次其實「沒」影響

在身體不舒服的時候不敢跳過練習，深怕無法進步。其實身體在不舒服的時候，是沒辦法順利將訓練刺激轉化為身體的能力進步，訓練的效益是差的，更糟的是還把自己暴露於高風險。

許多耐力運動者不在意小感冒。感冒的時候練跑，進行耐力訓練，嚴重削弱身體抵抗力，可能導致更嚴重的感染，例如肺炎。腳有傷依然強迫訓練，可能導致2週可以痊癒的傷害惡化，需要更多的時間復健。

在輕微不適的時候選擇跳過訓練，不僅避過風險，也讓身體獲得充分恢復，可以更有效率地吸收之後訓練的刺激，轉化為進步。但是如果訓練造成頻繁受傷，那很可能目前訓練根本不適合你，需要的是調整，而不是硬練。

但是為什麼總是有人再不舒服、腳再痛也不肯停呢？

再痛也不肯休息？因為我們都不尬意失去的感覺

為什麼我們寧可忍受疼痛，也不肯休息呢？可能的原因很多，「損失厭惡」的心理特徵很可能是主要原因之一。厭惡損失（loss aversion）又稱損失規避，指的是人們偏向「高估損失，低估收益。」的心理，對損失的敏感遠高於獲得的快樂。面對同樣數量的收益和損失時，損失更加令他們感到難以忍受。例如一種常見的情況：腳不舒服本來應該休息，但是因為晚餐不小心大吃大喝，擔心影響減肥成果，甘願忍受腳痛，冒著受傷加劇的風險練跑。

根據上述情況，有許多不影響腳傷的運動可以選擇，例如：游泳、肌力訓練等。雖然晚餐本來就不該大吃大喝，但縱使偶而為之，對長期的影響不大。反而是硬練造成受傷加劇，對長期的影響更嚴重。我們必須學會適時跳出自身感受，更客觀全局的分析問題。

遠古時期，損失厭惡是一種保護人類，提高生存率的心理機制。高估損失的心理能夠保護我們遠離危險。但放到現代生活中，在許多領域將適得其反。當損失攤在面前，很容易誘使人冒險，抱著放手一博的心態，忽略各種警訊。

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怎麼不要被「損失厭惡」心理綁架？

為了不要被損失厭惡的心理影響，最重要的方法是「避免直接比較收益與損失。」

例如：如果直接比較訓練的效果與受傷的不舒服；受厭惡損失的影響，判斷要維持訓練的機會比率非常高。比較好的方法是找到「客觀視角」，進行判斷決策。

下面是幾種可以參考的策略：

利用客觀數據監控，進行判斷。例如安靜心率、敏捷測試等，並設置標準嚴格遵守，避免主觀意識干擾。例如當天起床時安靜心率比平均高5以上，則休息不進行訓練。 第三者視角。想像若是從別人那邊聽到這份課表的內容，感受如何？會不會覺得很不恰當？ 直接交給他人來決定。不管自己懂不懂訓練，請其他熟悉訓練的人幫你安排以及監控訓練。直接交給置身事外的第三者，避免陷入非理性判斷。

受傷不只是身體的問題

受傷是的原因往往很複雜，除了必須儘量移除硬體（身體）的弱點之外，也不能忽略軟體（心理）。就像內建程式的邏輯判斷有問題時，硬體再怎麼強，機器還是會出問題。

下次再遇到受傷硬要練、講不聽的朋友，試試看解釋「厭惡損失」的心理機制給他聽吧！讓他知道自己已經被心理機制綁架了！

（其實是教練自己講到不想講，乾脆寫出來...）

訓練除了考驗耐心和毅力，更要考驗智慧。馬拉松練心，就體現在這裡。