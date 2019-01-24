賽事心得／鎮西堡超馬 總排上凸─更強大的心境

2019-01-24 10:11 運動筆記 Ellen



2018年接近鎮西堡超馬報名日，跑團朋友們紛紛在社團詢問

由於之前曾去司馬庫斯玩過，很喜歡尖石鄉的好風景，加上跑友們大推這場賽事，於是跟爸爸提說要不要也去跑跑看，加上賽事當天是爸爸的生日(完全是天時加上人和！)

於是就在只知道鎮西堡是場路線很硬的山路馬、風景優美、爸爸還猶豫不決的情況下，我就幫自己(54K)還有爸爸(100K)報好名、繳好款了，當作送給爸爸的生日禮物之一(爸爸表示：這份生日禮物好硬)

時間緊湊的情況下，這三個月的長距離基本上都是以賽代訓

11月大阪馬42K

12月台北馬21K

1月渣打馬21K

配上一次風櫃嘴28K團練、一次五指山25K的自主訓練，月跑量僅僅只有250K。

在跑量不高的情況下，爸爸不斷軟硬兼施的勸退我：「你練這麼少 一定跑不完啦」「跑得完也會跑得很累」「鎮西堡54K至少要能風櫃嘴跑兩趟」

但跑團神隊友們都予正面鼓勵、團長還推坑我說80K後的風景才最漂亮，我還真的寫信去問能否換組，最後因為會被歸到異動組而打消念頭(好家在)，在團練時也和跑友們學到如何補充能量

凌晨3點，帶著緊張期待的心，我們從關西老街的民宿出發，驅車前往鎮西堡。

2019年完成鎮西堡的戰友們

現場的歷年總排紅榜

清晨5點100K、80K率先起跑

今年的溫度稍涼，宜人的溫度，在等待的時候，佳偉哥看我右膝貼著運動貼紮，借了髕骨帶給我(他自己則是一條髕骨帶在途中左右交替，阿惠姐則是在我起跑後停下來調整髕骨帶時跑來關心我，太感動了)

前8k

54K組5點半起跑，山路上鮮少路燈，有頭燈的跑友自然的變成了領跑員，摸黑上山，每一步都小心的注意有無路面不平，只覺得一直緩緩地爬升，回程時才知道原來爬了這麼一大段坡

8K 阿美小吃部

天色漸漸亮了，54K組的人也漸漸分散，到了12K左右漸漸遇到80K/100K組的人，連續上坡讓大腿開始痠，好幾次都降速緩緩氣，一路爬升20K後，終於到了宇老，開始連續下坡，一掃前面20K上坡的疲憊感，下坡感覺充飽了電，均速510-520，腦中閃過現在跑多長的下坡，等等就要跑多長的上坡，但眼前的景色真的很美，決定先不去想，認真欣賞鎮西堡的美景！

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27k（54k組折返點）

折返點後，該來的還是來了！怎麼來的就要怎麼回去，開始7公里的魔王級上坡，跑到爆心率，有些太陡的坡只能用走的(但一開始用走的，就會遇到去程的熱情跑者對我喊：「加油！你有總排！不要放棄！跑起來」嗚…謝謝熱情的跑者)邁開已經在抽動的大小腿肌，跑跑走走的終於撐過宇老，明明氣溫偏低，臉上卻是隨便一摸都是鹽巴~

34k

通過宇老的上坡，接下來就是20K的下坡，遇到下坡心情頓時輕鬆起來，但肌力不足是我的弱點，很明顯上半身已有痠軟的感覺，這時前後都沒有跑者，只有偶爾車子經過時，車上的孩子們搖下車窗大聲地加油，調整姿勢打直腰桿、繼續面對無數下坡，途中倒數第3個補給站吃了現烤的山豬肉、一包BCAA(手指凍得不大靈活，謝謝志工貼心幫我打開)，獨跑了10K，遇到一位來自高雄的跑者，果然有人一起聊天跑得比較不孤單，最後10K也顯得沒那麼漫長，經過最後一個水站，我們稍微加快速度，倒數3K由他配速，以5分速進終點-拿下女總五(大會時間5:43:32完賽)

最後10K遇到的跑者朋友，一起跑不孤單

山路超馬跟一般馬拉松是如此不同(尤其上坡！一邊跑一邊在心中吶喊：這不是我認識的馬拉松)，鳴槍起跑，沒有人急著衝出去，因為超馬更重要的是耐力，跑者們調整好自己的節奏，聊著天結伴同行。沒有匆匆略過補給站，每一站都確認自己補給夠充足再出發，擁有更多時間能好好欣賞風景，更長的距離，更多的時間與自己對話，需要更大的意志力鞭策自己。

在終點休息吃完餐點，4點多爸爸進終點！完成了他的100K生日馬(11小時40分進站)、集滿了東西南北超馬大四喜！