賽事心得／鎮西堡超馬 初100K的一生一世感動

2019-01-24 10:03 運動筆記 張榮燦



鎮西堡超馬100公里，以13小時14分的時間完賽，和4位神隊友一起進場，這會是一生一世的感動。首先要感謝家人的包容，讓我三不五時就拋妻棄子，出門去練跑。去年收到斯科學長代言鎮西堡超馬的消息，決定報名初百K的時候，腦袋裡對於跑100K超馬，完全沒有任何的想法，不確定自己有能力跑的完100公里。

既然已經報名了，就認真的訓練吧！有請教過幾位前輩，100K超馬的訓練方式與完賽重點。上網爬文找到一個比較適合自己的訓練方法，訓練期為四個月。

第一個月輕鬆跑，週跑量80-100K。

第二個月假日加長跑量，週跑量100-120K。

第三個月B2B訓練，週跑量120-140K。

第四個月週跑量80-100K，賽前2週減量。

（以上資訊取自於網友的po文）

在即將進入訓練期的前一個月，身體卻出了問題，醫生甚至建議要住院治療。半個月不能跑步的日子，思考了許多，以更成熟的心態，來面對嚴峻的考驗。跑步其實不難，難在出門，天氣有點冷、快要下雨了、昨天跑太多...，都可以成為怠惰的藉口。四個月的訓練，循序漸進，雖然菜單無法吃滿，但以往弱弱的肌耐力，有感覺變得愈來愈強。飲食方面也比較節制，避免暴飲暴食，帶來腸胃的不舒服。LSD訓練也儘量做到風雨無阻，不同的天氣跑步，會出現不同的狀況，透過訓練來了解自己，賽前多留意氣象狀態，做好保暖的準備。

跑過三次鎮西堡志工超馬，兩次鎮西堡超馬賽事志工的經驗，相對於一般的參賽者，知道更多的小細節。

例如：GPS進入山區，大都會飄掉，里程數會不正確，這時只要對照一下道路旁的竹60鄉道里程路牌，如果去程在20公里的時候，只要加上500公尺，就是已經跑了20.5公里。回程在20公里時，只要再加上500公尺，就是還剩下20.5公里要跑，不用擔心里程數不準；在宇老景觀台對面，會有裁判組的邵老師，在那裡請吃臭豆腐（歡樂馬跑者，不可不知）；感覺疲勞，精神不濟，需要提神者，可以問一下志工有沒有蠻牛，有部分水站是會有的（這些不主動提供的補給，請留給真正有需要的人，千萬不要抱持著，繳了錢吃夠本的心態）；在第7以及第10水站，有BCAA特調飲料，但也要有緣才喝得到，像這次去程時到達第7水站，第一桶BCAA已經喝完，正在調第二桶，回程的時候已經全數喝光光，有絕對需要的人，還是自己準備比較妥當。

鎮西堡100K超馬賽道到底難不難？我的跑馬好伙伴子文哥說：「賽事的難度，取決於做了多少的準備」。相信馬拉松的資深跑者，都有能力跑完100公里，差別在輕鬆完賽，或者辛苦完賽。跑馬拉松沒有別的方法，有練絕對就有！