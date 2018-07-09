長榮航 首跨界辦城市觀光馬拉松

2018-07-09 14:37 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 黃淑惠 ／台北報導



長榮航空（2618）今天宣布，首度跨界舉辦「2018長榮航空城市觀光馬拉松」，將透過馬拉松盛會齊聚國內外喜愛路跑的跑者，一同感受台北城市之美，進一步吸引更多人來台灣旅行。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空長期贊助國內頂尖選手在世界體壇發光發亮，也支持在台灣舉辦的國際體育賽事，這次舉辦馬拉松除了嘉惠跑者、鼓勵民眾走出戶外運動，同時也善盡企業社會責任，將由報名費當中提撥100萬元給兒童福利聯盟文教基金會，回饋社會。

長榮航空長期支持體育賽事不遺餘力，也是許多國內頂尖運動選手旅外征戰背後不可或缺的推手。今年長榮航空首度跨界舉辦「2018長榮航空城市觀光馬拉松」，將透過馬拉松盛會齊聚國內外喜愛路跑的跑者，一同感受台北城市之美，這次賽事將於7月10日開放報名，10月28日總統府前廣場盛大起跑。

長榮航空表示，本次半程馬拉松已通過AIMS（國際馬拉松暨長跑協會）及IAAF（國際田徑總會）賽道認證，將成為台灣專業馬拉松賽事指標，2018長榮航空城市觀光馬拉松名額，共分為半程馬拉松組8,000名、10公里組8,000名、3公里組4,000名，明日下午2點起開放報名至8月29日下午5點截止。