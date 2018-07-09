親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界盃足球賽
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
溫網

為何痛下殺手還不罷休？分屍加害人的可能思考

溫網／全身沒贊助商 謝淑薇靠拚湊裝備挑戰紀錄

長榮航 首跨界辦城市觀光馬拉松

2018-07-09 14:37聯合晚報 記者黃淑惠／台北報導

長榮航空（2618）今天宣布，首度跨界舉辦「2018長榮航空城市觀光馬拉松」，將透過馬拉松盛會齊聚國內外喜愛路跑的跑者，一同感受台北城市之美，進一步吸引更多人來台灣旅行。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空長期贊助國內頂尖選手在世界體壇發光發亮，也支持在台灣舉辦的國際體育賽事，這次舉辦馬拉松除了嘉惠跑者、鼓勵民眾走出戶外運動，同時也善盡企業社會責任，將由報名費當中提撥100萬元給兒童福利聯盟文教基金會，回饋社會。

長榮航空長期支持體育賽事不遺餘力，也是許多國內頂尖運動選手旅外征戰背後不可或缺的推手。今年長榮航空首度跨界舉辦「2018長榮航空城市觀光馬拉松」，將透過馬拉松盛會齊聚國內外喜愛路跑的跑者，一同感受台北城市之美，這次賽事將於7月10日開放報名，10月28日總統府前廣場盛大起跑。

長榮航空表示，本次半程馬拉松已通過AIMS（國際馬拉松暨長跑協會）及IAAF（國際田徑總會）賽道認證，將成為台灣專業馬拉松賽事指標，2018長榮航空城市觀光馬拉松名額，共分為半程馬拉松組8,000名、10公里組8,000名、3公里組4,000名，明日下午2點起開放報名至8月29日下午5點截止。

長榮航空馬拉松

相關新聞

熱門文章

印尼羽賽／戴資穎逆轉勝陳雨菲 29連勝摘第5冠

2018-07-08 16:05

籃網三大現實考量 交易林書豪恐怕難以避免

2018-07-09 07:00

NBA／告別勇士生涯 帕楚利亞將加入活塞

2018-07-09 11:30

NBA／前NBA球員和警對峙 疑自戕身亡

2018-07-08 22:28

砸大錢打造超級爛隊 金鶯、皇家已成史詩等級

2018-07-09 07:00

印尼羽賽／寫下29連勝秘訣 戴資穎：享受比賽

2018-07-08 18:41

NBA／杜蘭特年薪9.2億 全明星先發40年首見

2018-07-09 10:10

溫網／全身沒贊助商 謝淑薇靠拚湊裝備挑戰紀錄

2018-07-09 13:57

留言

Top