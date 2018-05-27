路跑／無敵海景與海鳥相伴 新竹公益路跑7千多人共襄盛舉
路跑也能超有愛！連續2年在嘉義舉辦的「ZEPRO RUN」獲高評價後，「ZEPRO RUN」今天移師新竹南寮登場，讓南寮不再只是可以騎單車吃海鮮的17公里海岸線，路跑路線包含風情海岸、彩虹大橋、香山紅樹林公園，還有金城湖賞鳥區、海天一線、幸福沙灣等無敵海景， 讓南寮一點都不「難聊」。新竹場也結合公益，活動部份盈餘所得將捐贈新竹市家扶中心，一邊路跑一邊做公益，對跑者來說別具意義。
主辦單位全統運動用品公司已在台灣深耕23年，連鎖通路店鋪遍佈全台。因台灣擁有世界製鞋王國之稱，今年賽事組別分為21K半馬組、10K路跑組與4K健康組，主辦單位也持續推廣「運動員繁星計畫」，長期培育基層運動員，陪著運動員在每次運動競賽中超越顛峰，再創佳績，培植台灣未來體壇明日之星。
主辦單位表示，賽事吸睛特色包含，ZEPRO RUN，首度移師北部舉辦賽事，並創下新竹南寮漁港7000多人同時參加路跑紀錄；路線沿著新竹十七公里海岸線，邊跑邊欣賞美麗海岸風光，還提供跑者專業物資(輕感排汗衣、機能跑褲、運動毛巾、束口包)，及賽後摸彩抽雲豹馬拉松鞋100雙(每雙定價3180元)及豐盛補給，並將路跑結合公益，透過路跑凝聚眾人之力，與跑友一起守護弱勢家庭與兒童。
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