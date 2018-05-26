馬拉松／阿里山馬明年登場 渥太華金標賽事團隊打造

2018-05-26 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



加拿大渥太華馬拉松與嘉義阿里山馬拉松締結為姊妹賽事。圖／義傑事業公司提供 分享 facebook

世界少數僅有的國際田徑總會（IAAF）雙金標認證賽事，加拿大渥太華馬拉松25日與嘉義阿里山馬拉松締結為姊妹賽事，由我國超馬好手林義傑與渥太華馬拉松賽事總監哈爾沃森（John Halvorsen）完成簽署MOU，未來由有43年歷史與IAAF雙金標認證的渥太華馬拉松團隊，協助嘉義阿里山馬拉松進行最專業的國際級規畫。

渥太華馬拉松每年吸引近5萬人參與，亦為波士頓馬拉松與奧運的資格賽，25日與阿里山馬拉松締結姊妹賽，渥太華馬拉松賽事總監哈爾沃森有願景，盼以自己國際賽事經驗，協助嘉義阿里山馬拉松逐步取得IAAF銅標籤、銀標籤與金標籤認證，並將擔任嘉義阿里山馬拉松的賽事執行顧問。

SUPERACE運動品牌創辦人，我國超馬好手林義傑表示，選擇在嘉義打造國際賽事，是看中嘉義的文化特色，「更重要是台灣最具代表性的景點阿里山，盼透過馬拉松行銷嘉義與阿里山，讓世界跑者看見台灣之美，將嘉義打造為『跑旅城市』。」