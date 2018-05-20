路跑／彰化弘揚孝道公益賽 中風父母兒孫陪跑

2018-05-20 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



今天520，要怎麼向親愛的家人表達「我愛你呢?」在彰化縣鹿港鎮有一場公益路跑，89歲陳研與86歲陳洪梅夫妻倆在兒孫陪同下參加路跑，曾中風的兩人跑不動時就換坐輪椅，兒子陳忠正說，愛父母的方式就是陪他們出來走一走，讓他們開心點。

彰化縣府、鹿港鎮公所、中華民國體育發展協會、彰美國際獅子會合辦的「愛愛老寶貝 弘揚孝道公益路跑」今天上午在彰化縣長魏明谷等人主持開跑儀式下熱鬧展開，來自全省各地跑者只要捐出5張發票就可報名參加，發票捐給弘道老人福利基金會與華山基金會。

福興鄉的86歲的陳洪梅10前曾中風，89歲陳研2年前中風，兩人積極復健，現在都已經能走，平常兒子陳忠正也都固定會陪兩老參加社區活動。

兒子陳忠正說，一開始要幫父母報名路跑時，他們還不願意，說「跑不動了，這麼遠」，但老人家生病心情難免鬱卒，一定要帶他們出來走走，所以還幫父母準備了輪椅，讓他們柱著枴杖慢慢走，走不動時，再上輪椅由他們推，等走完3公里時，父母還說「這麼快就到了哦」。

坐著輪椅的鄭永雄與妻子陳盈霓今天也一起參加路跑，兩人因小兒麻痺行動不便，鄭永雄說，身障者更應該要走出來，心情才會開朗，他還曾參加42公里馬拉松，在520的今天特別用路跑方式跟老婆說「我愛你」要繼續一起跑下去。

福興鄉日新國小老師應允畢業生一定要在他們畢業前，帶他們路跑，給他們一個難忘的回憶，今天73名師生也在校長林惠敏帶領下一起參加路跑。還有來自新北市的跑者陳志堅幫全家族共25人報名，他說，可以捐發票參與公益，跑完順遊鹿港，這樣的行程太棒了。