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阿罩霧路跑 一次跑完霧峰知名景點

2018-05-15 12:50聯合報 記者黃寅╱即時報導

第四屆阿罩霧鄉村田野公益路跑10月21日開跑，今下午2時起受理報名。除經跑及霧峰的鄉間農田小路，此次還增加了霧峰的知名景點光復新村等地，且為了顧及路跑品質，路跑特別限制僅5000個名額，要參加得把握機會。

因為路跑時間就在11月台中市舉辦的世界花卉博覽會之前，因此特別把主題設定為「 熱情阿罩霧Passionate Ataabu花跡霧峰」讓各界踴躍參與。

路跑除了原本21公里初霧半馬組、11公里勇腳健跑組、4公里的健康親子組，此次也特別新增30公里的超半馬挑戰組，除了增加賽事的挑戰度，跑步同時可以更全面性的飽覽霧峰知名景點，包括起跑點立法院中部辦公室和林家花園宮保第園區、阿罩霧公園、民生故事館、光復新村等地。

霧峰區農會總幹事黃景建說，區農會也配合活動推出「花賞禮盒（米蜜酒）」及以文創方式包裝的霧峰香米和「燒酎花博限定版」、「荔枝蜂蜜酒花博限定版」、「初霧酒粕淨白水凝面膜」等，同時議蘆餐廳也推出限量20組的「路跑特色風味餐」讓跑著在運動後享受霧峰特有的菇類大餐。

報名自今天下午二時起，網址是：http://bao-ming.com/eb/www/reg.php?activitysn=3068

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市霧峰區農會黃景建說，區農會配合路跑推出多種農產品，讓參選者選購。記者黃寅／...
台中市霧峰區農會黃景建說，區農會配合路跑推出多種農產品，讓參選者選購。記者黃寅／攝影
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台中市霧峰區明台高中學生扮起「花仙子」為阿罩霧路跑宣傳。記者黃寅／攝影
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台中市霧峰區明台高中學生扮起「花仙子」為阿罩霧路跑宣傳。記者黃寅／攝影
台中市霧峰區明台高中學生扮起「花仙子」為阿罩霧路跑宣傳。記者黃寅／攝影
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路跑花博立法院

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