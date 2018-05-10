親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

時薪制勞工不計入國定假日工資，合理嗎？

路跑／波士頓馬拉松歧視女跑者？ 其實有苦衷

2018-05-10 18:34運動筆記 Roland路人哥

為了給女子組菁英選手公平競爭機會，在波士頓馬拉松比賽，要比其他所有人提早28分鐘...
為了給女子組菁英選手公平競爭機會，在波士頓馬拉松比賽，要比其他所有人提早28分鐘出發。 路透
分享

波士頓馬拉松結束都快一個月了，依然話題不斷。

今年是波士頓馬拉松近30年來最冷的一次，許多狀況都出乎意外，舉個例子，你知道原本前15名的女子選手有5名拿不到獎金嗎？

每個人聽到這個消息，一定會問「為什麼？」 這要從波士頓馬拉松的規則說起。如果你今年也有看轉播的話，應該有注意到，女子菁英選手比其他人提早28分鐘出發，這種出發方式最早出現在2002年的紐約馬拉松，為的是給女子選手更公平的競爭機會。

讓女子選手提早出發有甚麼差別呢？首先是讓她們擁有跟男子選手一樣的曝光機會。如果女子菁英選手跟其他選手一起出發，女子選手很快就會被淹沒在男子選手中，畢竟現在女子選手的成績跟男子選手還有一段差距。這樣就很難讓女子領先選手也享有專屬前導車跟轉播車的禮遇。

再來就是比賽的公平性。讓女子選手混在一群男子選手中，對比賽而言有點不公平，女子選手有可能利用速度差不多的男子選手配速或領跑。讓女子菁英選手率先起跑，比賽的競爭性更強、也更公平。

男子菁英選手則是跟一般選手同時出發。所以對於主辦單位而言，這是兩場不同的競賽：一場是只有幾十人的女子菁英選手專屬馬拉松賽，一場是幾萬人的一般馬拉松賽。也因此設有女子菁英選手優先出發的馬拉松賽，都會有這一條規定：女子組的獎金只頒給女子菁英選手；相對地男子組因為所有人同時起跑所以沒有這個限制，業餘選手跟菁英選手一樣有資格競爭獎金。

Jessica Chichester在波士頓馬拉松跑進女子組前5，卻因不是菁英選...
Jessica Chichester在波士頓馬拉松跑進女子組前5，卻因不是菁英選手，依規定無法獲得「獎金」，而以「贊助金」名義代替。 擷圖自Maratonespr.com推特
分享
這個規定十幾年來沒出問題，卻在今年的波士頓馬拉松遇到挑戰。原因在於今年的天氣實在太冷，棄賽的人太多，導致業餘女子選手有五個人的晶片成績排進前15名！其中又以Jessica Chichester的2:45:23最為驚人，總排第五，原本可以領到獎金一萬五千美金，卻因為她不符合菁英選手資格，無法領取這筆獎金（要入選今年波士頓馬拉松菁英女子選手至少要在其他賽事跑進2:47:50）。

一般而言，主辦單位根本沒想到會有一般選手跑進前15名的狀況。今年的波士頓馬拉松女子菁英組總共有59名，但是由於天氣太差，15位放棄比賽、18位中途棄賽，僅有26位完賽。而Chichester原本馬拉松PB 有 2:53:30，卻在這次大破個人紀錄8分鐘，在所有人驚嘆聲中奪下第五名。

原本主辦單位依照規定，並沒打算頒給Chichester 獎金，但這件事卻在網路上引發議論，最後又指向男女不平等的議題。表面上看起來，波士頓馬拉松一萬多名男子選手都有資格爭奪前15名獎金，但女子組卻只限46位通過菁英選手選拔標準的選手才有資格，好像非常不平等。但是經過前面的解釋，你是否也認同這條規定呢？

最終主辦單位從善如流（或者是不敵網路輿論？）額外頒給Chichester一萬五千美元獎勵她的傑出表現，其他四位也都有獲得該有的獎金，不過主辦單位可沒說這是獎金，而是「經濟上的贊助」，恐怕也是不想壞了這條規則。在LetsRun.com上有位網友指出，這次波士頓馬拉松他大部分的時間都跑在Chichester附近，而她旁邊的確也有不少男子選手（Chichester 的成績在男子組排名大約第 288 名），有人擋風陪跑跟其他女子菁英選手都必須孤軍奮戰的狀況是絕對不同的，更不用說起跑時間差了半小時，天氣狀況也不一樣，相同的賽道，不同的比賽，硬要把時間拿來比，好像有點說不過去。從Marathon Foto所拍攝的賽事照片看，的確Chichester旁邊有人一起跑。

今年的波士頓馬拉松女子菁英組總共有59名，但是由於天氣太差，15位放棄比賽、18...
今年的波士頓馬拉松女子菁英組總共有59名，但是由於天氣太差，15位放棄比賽、18位中途棄賽，僅有26位完賽。 路透
分享

很多不明就裡的網友，看到這條規則跟這則新聞，就劈哩啪啦痛罵一頓，說甚麼年代了怎麼還會有這種歧視女性的條款，但其實剛好相反，女子菁英選手優先起跑分開排名，其實正是為了提升女子選手的權益而設的。有位激憤的網友乾脆豁出去：要講男女平等那乾脆跑進2:45:23的男女選手通通頒一萬五最平等啦。

全文《【世界跑馬燈】餘波盪漾的波士頓馬拉松》

，由運動筆記授權提供

馬拉松波士頓紐約
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

路跑／攜手綠色和平 台北馬拉松減碳

2018-05-08 00:15

路跑／為不能跑的人而跑 葡萄牙好手58.7公里奪冠

2018-05-07 15:22

路跑／捐款給我渡假吧 厚臉皮截肢哥背後有洋蔥

2018-05-07 14:00

單親媽堅持推著腦麻兒路跑…「誰知明天或無常先到？」

2018-05-07 10:00

路跑／Wings For Life 為脊髓損傷患者 今晚開跑

2018-05-06 23:17

路跑／為不能跑的人而跑 向俊賢號召大家一起來

2018-05-06 21:23

路跑／揪感心！GPS跑步軌跡 日跑者秀愛台創意

2018-05-06 19:19

路跑／奧林匹克路跑 為亞運宣傳

2018-05-06 00:03

路跑／為亞運宣傳暖身 親子3K路跑熱鬧開跑

2018-05-05 10:39

路跑／跑出自己豐富人生 千葉真子：跑步帶來自信

2018-05-04 21:57
看更多

熱門文章

NBA／塞爾蒂克淘汰76人 連兩年東冠對決騎士

2018-05-10 11:21

伍德20K之役 大聯盟史上終極投手表現

2018-05-10 07:00

NBA／季後賽連7戰20分 泰托姆有望創菜鳥紀錄

2018-05-10 11:56

四星斷線造成鵜鶘失速 但已逼出更好的勇士

2018-05-10 07:00

NBA／西區冠軍賽門票創新高 運彩看好勇士勝出

2018-05-10 09:54

MLB／陳偉殷敲本季首安 投3局狂失9分吞敗

2018-05-10 05:18

NBA／教練公會最佳教練獎 史蒂文斯竟1票未得

2018-05-10 15:30

MLB／重擊紅襪終結者 洋基登美聯東區龍頭

2018-05-10 11:54

MLB／大谷對洛磯代打敲安 教頭讚越來越適應

2018-05-10 09:45

MLB／球偏高又受主審影響 陳偉殷：被情緒打敗

2018-05-10 08:28

NBA／左膝動刀休8周 喬治養好傷再談動向

2018-05-10 09:23

NBA／首晉分區冠軍賽 保羅：總冠軍才是目標

2018-05-09 23:45

NBA／發願看完97場重播 米契爾盼季後再進化

2018-05-10 10:40

NBA／洛齊爾強力加持 另一個布萊德索意外暴紅

2018-05-10 15:52

中職／「假性先發」成勝利方程式 兄弟玩上癮

2018-05-09 23:45

中職／彭政閔單場吞4K 史總：還是不動四棒

2018-05-09 22:51

MLB／陳偉殷3局丟9分 生涯最慘一役

2018-05-10 08:04

神與西瓜僅一線之隔 史耐德的逆先發能玩多久？

2018-05-10 16:39

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-10 10:58

中職／假性先發又贏了 兄弟近4戰搶下3勝

2018-05-09 21:47

MLB／打序與公布不同 大都會犯要命的低級錯誤

2018-05-10 15:18

MiLB／李振昌2局完美中繼 連解決6人賞4K

2018-05-10 10:39

日職／拯救墊底羅德 井口資仁全力打速度戰

2018-05-10 07:00

中職／桃猿漸擺脫傷兵潮 洪總：撐過這周就好

2018-05-09 21:48

NBA／巫師球衣拍賣143萬成交 喬丹魅力不減

2018-05-10 17:08

NBA／國王制服組異動 史托雅克維奇任助理總管

2018-05-10 15:40

MLB／陳偉殷感謝球迷打氣 敲本季首安成亮點

2018-05-10 12:29

中職／黃子鵬最想對決的打者 詹子賢沒在怕

2018-05-09 20:23

MLB／曾仁和結束「代班」先發 下放回3A

2018-05-10 08:06

羽球全團賽／李佳馨還在調時差 恍神奪首勝

2018-05-09 23:45

圍棋／8連勝奪業餘大賽冠軍 詹宜典創3紀錄

2018-05-09 21:01

NBA／我們想再奪冠 格林：不在乎路上是誰

2018-05-10 17:05

羽球全團賽／合庫拚連霸 教頭：臨場是關鍵

2018-05-10 14:08

中職／黃子鵬期待一軍初登板 幻想如何解決胡金龍

2018-05-09 19:03

MLB／今日戰績表 洋基再退紅襪拉出8連勝

2018-05-10 15:06

網球／馬德里名人賽 迪爾波卓暫居本季勝場王

2018-05-09 23:45

MLB／美聯中區也太弱 印地安人勝率5成竟是榜首

2018-05-10 16:47

羽球全團賽／首度入選 楊博涵、盧敬堯期待湯優盃

2018-05-09 20:12

馬德里女網／逆轉失利 謝淑薇無緣8強

2018-05-09 20:49

MLB／《後勁：王建民》導演陳惟揚 談拍攝甘苦

2018-05-10 13:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top