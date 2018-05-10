路跑／波士頓馬拉松歧視女跑者？ 其實有苦衷

2018-05-10 18:34 運動筆記 Roland路人哥



為了給女子組菁英選手公平競爭機會，在波士頓馬拉松比賽，要比其他所有人提早28分鐘出發。 路透 分享 facebook

波士頓馬拉松結束都快一個月了，依然話題不斷。

今年是波士頓馬拉松近30年來最冷的一次，許多狀況都出乎意外，舉個例子，你知道原本前15名的女子選手有5名拿不到獎金嗎？

每個人聽到這個消息，一定會問「為什麼？」 這要從波士頓馬拉松的規則說起。如果你今年也有看轉播的話，應該有注意到，女子菁英選手比其他人提早28分鐘出發，這種出發方式最早出現在2002年的紐約馬拉松，為的是給女子選手更公平的競爭機會。

讓女子選手提早出發有甚麼差別呢？首先是讓她們擁有跟男子選手一樣的曝光機會。如果女子菁英選手跟其他選手一起出發，女子選手很快就會被淹沒在男子選手中，畢竟現在女子選手的成績跟男子選手還有一段差距。這樣就很難讓女子領先選手也享有專屬前導車跟轉播車的禮遇。

再來就是比賽的公平性。讓女子選手混在一群男子選手中，對比賽而言有點不公平，女子選手有可能利用速度差不多的男子選手配速或領跑。讓女子菁英選手率先起跑，比賽的競爭性更強、也更公平。

男子菁英選手則是跟一般選手同時出發。所以對於主辦單位而言，這是兩場不同的競賽：一場是只有幾十人的女子菁英選手專屬馬拉松賽，一場是幾萬人的一般馬拉松賽。也因此設有女子菁英選手優先出發的馬拉松賽，都會有這一條規定：女子組的獎金只頒給女子菁英選手；相對地男子組因為所有人同時起跑所以沒有這個限制，業餘選手跟菁英選手一樣有資格競爭獎金。

Jessica Chichester在波士頓馬拉松跑進女子組前5，卻因不是菁英選手，依規定無法獲得「獎金」，而以「贊助金」名義代替。 擷圖自Maratonespr.com推特 分享 facebook 這個規定十幾年來沒出問題，卻在今年的波士頓馬拉松遇到挑戰。原因在於今年的天氣實在太冷，棄賽的人太多，導致業餘女子選手有五個人的晶片成績排進前15名！其中又以Jessica Chichester的2:45:23最為驚人，總排第五，原本可以領到獎金一萬五千美金，卻因為她不符合菁英選手資格，無法領取這筆獎金（要入選今年波士頓馬拉松菁英女子選手至少要在其他賽事跑進2:47:50）。

一般而言，主辦單位根本沒想到會有一般選手跑進前15名的狀況。今年的波士頓馬拉松女子菁英組總共有59名，但是由於天氣太差，15位放棄比賽、18位中途棄賽，僅有26位完賽。而Chichester原本馬拉松PB 有 2:53:30，卻在這次大破個人紀錄8分鐘，在所有人驚嘆聲中奪下第五名。

原本主辦單位依照規定，並沒打算頒給Chichester 獎金，但這件事卻在網路上引發議論，最後又指向男女不平等的議題。表面上看起來，波士頓馬拉松一萬多名男子選手都有資格爭奪前15名獎金，但女子組卻只限46位通過菁英選手選拔標準的選手才有資格，好像非常不平等。但是經過前面的解釋，你是否也認同這條規定呢？

最終主辦單位從善如流（或者是不敵網路輿論？）額外頒給Chichester一萬五千美元獎勵她的傑出表現，其他四位也都有獲得該有的獎金，不過主辦單位可沒說這是獎金，而是「經濟上的贊助」，恐怕也是不想壞了這條規則。在LetsRun.com上有位網友指出，這次波士頓馬拉松他大部分的時間都跑在Chichester附近，而她旁邊的確也有不少男子選手（Chichester 的成績在男子組排名大約第 288 名），有人擋風陪跑跟其他女子菁英選手都必須孤軍奮戰的狀況是絕對不同的，更不用說起跑時間差了半小時，天氣狀況也不一樣，相同的賽道，不同的比賽，硬要把時間拿來比，好像有點說不過去。從Marathon Foto所拍攝的賽事照片看，的確Chichester旁邊有人一起跑。

今年的波士頓馬拉松女子菁英組總共有59名，但是由於天氣太差，15位放棄比賽、18位中途棄賽，僅有26位完賽。 路透 分享 facebook

很多不明就裡的網友，看到這條規則跟這則新聞，就劈哩啪啦痛罵一頓，說甚麼年代了怎麼還會有這種歧視女性的條款，但其實剛好相反，女子菁英選手優先起跑分開排名，其實正是為了提升女子選手的權益而設的。有位激憤的網友乾脆豁出去：要講男女平等那乾脆跑進2:45:23的男女選手通通頒一萬五最平等啦。

全文《【世界跑馬燈】餘波盪漾的波士頓馬拉松》