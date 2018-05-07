親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
一朗暫別選手
綜合
籃球
路跑

媽媽快看！夢想中的佛系時間管理法

下午注意豪雨！新北及宜蘭等4縣市豪雨特報

路跑／為不能跑的人而跑 葡萄牙好手58.7公里奪冠

2018-05-07 15:22聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

台灣賽道由葡萄牙的Luís Ricardo Beato Pereira以58.7...
台灣賽道由葡萄牙的Luís Ricardo Beato Pereira以58.7公里奪冠。圖／Red Bull提供
分享
為了脊髓損傷病友而跑的「Wings For Life全球路跑」昨天晚間7點在桃園航空城願景館開跑，全球超過10萬名跑者零時差開跑，總計跑了93萬4484公里， 也將3百萬歐元（約1億7百97萬新台幣）的活動報名費全數捐出，投入找尋脊髓損傷治癒方法研究，而今年台灣賽道由來自葡萄牙的Luís Ricardo Beato Pereira以58.7公里奪冠。

這次陪同女朋友一起前來參賽的Luís Ricardo Beato Pereira最終跑出58.7公里奪冠，賽後他表示這次的成績出乎自己預料的好，「這次最困難的是面對時差和濕熱的氣候，讓我非常不適應，而且跑道是環狀且有坡度的，其實不是很好跑，因此開跑的策略就是先保存體力，然而環狀賽道的優點是，有非常多人在賽道兩旁對我加油，更激勵我向前跑。」

台灣賽道女子冠軍則是瑞典籍的Frida Södermark，她以41公里封后，賽後她透露自己過往經常參加超馬比賽，因此這次的公里數對她來說只是平時跑的一半公里數，「這次會選擇不同國家賽道，是因為我相信透過跑步是認識一個地方最好的方法，這次來到台灣桃園賽道，因為接近機場，邊跑的時候還看到飛機從附近上方飛過，非常特別。」從所有賽道勝出的世界男子冠軍，是參加美國加州賽道的瑞典籍輪椅選手Aron Anderson，已連續兩屆奪冠，本次成績達89.85公里；世界女子冠軍則是葡萄牙籍的選手Vera Nunes，她在德國慕尼黑賽道跑出53.78公里。

「Wings For Life全球路跑」首創無固定終點線，於開跑30分鐘後派出「終結者號（Catcher Car）」捕捉跑者，定期加速直到追上最後一名男女跑者產生冠軍才會結束賽事。已完成賽事的跑者在舞台前一邊隨節奏搖擺，一邊觀賞舞台大螢幕上的賽道live直播，為還沒被終結者號捉到的選手加油，掌聲與尖叫從無間斷。

一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

路跑／捐款給我渡假吧 厚臉皮截肢哥背後有洋蔥

2018-05-07 14:00

單親媽堅持推著腦麻兒路跑…「誰知明天或無常先到？」

2018-05-07 10:00

路跑／Wings For Life 為脊髓損傷患者 今晚開跑

2018-05-06 23:17

路跑／為不能跑的人而跑 向俊賢號召大家一起來

2018-05-06 21:23

路跑／揪感心！GPS跑步軌跡 日跑者秀愛台創意

2018-05-06 19:19

路跑／奧林匹克路跑 為亞運宣傳

2018-05-06 00:03

路跑／為亞運宣傳暖身 親子3K路跑熱鬧開跑

2018-05-05 10:39

路跑／跑出自己豐富人生 千葉真子：跑步帶來自信

2018-05-04 21:57

只要能走路就能完賽 美國0.5K路跑讓人大開眼界

2018-05-02 20:16

路跑／越野挑戰賽超狂 困難地形親子挑戰成功

2018-05-01 12:22
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯高難度絕殺 多位球星發文讚嘆

2018-05-06 19:28

NBA／勇士展現宰制力 教頭：柯瑞正在進入狀態

2018-05-07 10:40

NBA／如何守詹姆斯？ 布萊恩：干擾他的左邊

2018-05-07 08:56

MLB／大谷優質先發 隊友火力猛8:2奪第3勝

2018-05-07 07:20

NBA／詹姆斯前10戰飆348分 喬丹後第一人

2018-05-06 17:14

NBA／杜蘭特38分領軍 勇士退鵜鶘聽牌

2018-05-07 07:44

重拾聯盟龍頭威嚴 一窺火箭攻守調整策略

2018-05-06 19:46

NBA／保羅飆27分火力支援 火箭西區決賽聽牌

2018-05-07 11:00

NBA／凌晨4點傳簡訊 格林激勵杜蘭特

2018-05-07 10:44

不迷信王牌大咖 用超優CP值副將奪高分

2018-05-06 17:17

中職／史耐德投手神調度 有什麼不得已的苦衷？

2018-05-07 07:00

NBA／柯瑞上場時間增加 復出第三戰打出水準

2018-05-07 11:00

MLB／大谷繳優質先發 相隔近一個月奪第3勝

2018-05-07 07:51

76人季後賽實在太嫩 打開視界戰學費不貴

2018-05-07 07:00

NBA／G3不滿判決 暴龍總裁領75萬台幣罰單

2018-05-07 09:08

NBA／詹姆斯絕殺球 林書豪：太不真實了

2018-05-06 17:00

NBA／分區決賽只差臨門一腳 保羅謹記2015年教訓

2018-05-07 14:15

日職／外野無新秀能威脅陽岱鋼 強打巨人缺憾

2018-05-07 07:00

NBA／三分球數超越吉諾布里 柯瑞躍居史上第三

2018-05-07 13:43

NBA／詹姆斯絕殺暴龍 兒說「正常啦」

2018-05-07 00:16

NBA／逆轉還被橫掃 季後賽史上9大弱欺強紀錄

2018-05-07 13:19

NBA／騎士連勝3場聽牌 教頭提醒別過度自信

2018-05-07 11:09

MLB／有這種特助？ 一朗賽前秀背後接球美技

2018-05-07 11:18

單親媽堅持推著腦麻兒路跑…「誰知明天或無常先到？」

2018-05-07 10:00

中職／陳俊秀讓球落地技巧雙殺 跟林哲瑄說抱歉

2018-05-06 18:21

MLB／19出局數送15K 國民薛則史上第一人

2018-05-07 08:28

MLB／男人才懂的痛 莫里納遭球直擊胯下進傷兵

2018-05-07 08:22

NBA／3分鐘賞5記「麻辣鍋」 卡佩拉寫紀錄

2018-05-07 14:00

MLB／紅襪塞爾12K奪勝 林子偉沒上場仍首位到

2018-05-07 11:13

MLB／洋基15戰14勝 複製20年前神話

2018-05-07 00:16

中職／楊晉豪持續復健 看廖健富表現直呼誇張

2018-05-06 19:21

MLB／水手球迷噓聲以待 大谷：沒擾亂我

2018-05-07 10:14

MLB／洋基又贏了 托瑞斯敲再見轟隊史最年輕

2018-05-07 10:01

中職／陳琥被打爆 兄弟未能3連戰橫掃獅隊

2018-05-06 21:01

中職／陳禹勳感謝陳俊秀 守備美技「救援成功」

2018-05-07 07:45

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-07 10:33

MLB／優質先發無用 韋蘭德加盟太空人後首吞敗

2018-05-07 09:30

NBA／柯爾否認創現代籃球 推崇丹東尼才是始祖

2018-05-07 14:50

中職／林智平致勝二壘打 猿隊止本季最長4連敗

2018-05-06 20:26

中職／張正偉跑壘呼吸不順 首打席安打退場休息

2018-05-06 17:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top