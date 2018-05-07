路跑／為不能跑的人而跑 葡萄牙好手58.7公里奪冠

2018-05-07 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



台灣賽道由葡萄牙的Luís Ricardo Beato Pereira以58.7公里奪冠。圖／Red Bull提供 分享 facebook 為了脊髓損傷病友而跑的「Wings For Life全球路跑」昨天晚間7點在桃園航空城願景館開跑，全球超過10萬名跑者零時差開跑，總計跑了93萬4484公里， 也將3百萬歐元（約1億7百97萬新台幣）的活動報名費全數捐出，投入找尋脊髓損傷治癒方法研究，而今年台灣賽道由來自葡萄牙的Luís Ricardo Beato Pereira以58.7公里奪冠。

這次陪同女朋友一起前來參賽的Luís Ricardo Beato Pereira最終跑出58.7公里奪冠，賽後他表示這次的成績出乎自己預料的好，「這次最困難的是面對時差和濕熱的氣候，讓我非常不適應，而且跑道是環狀且有坡度的，其實不是很好跑，因此開跑的策略就是先保存體力，然而環狀賽道的優點是，有非常多人在賽道兩旁對我加油，更激勵我向前跑。」

台灣賽道女子冠軍則是瑞典籍的Frida Södermark，她以41公里封后，賽後她透露自己過往經常參加超馬比賽，因此這次的公里數對她來說只是平時跑的一半公里數，「這次會選擇不同國家賽道，是因為我相信透過跑步是認識一個地方最好的方法，這次來到台灣桃園賽道，因為接近機場，邊跑的時候還看到飛機從附近上方飛過，非常特別。」從所有賽道勝出的世界男子冠軍，是參加美國加州賽道的瑞典籍輪椅選手Aron Anderson，已連續兩屆奪冠，本次成績達89.85公里；世界女子冠軍則是葡萄牙籍的選手Vera Nunes，她在德國慕尼黑賽道跑出53.78公里。

「Wings For Life全球路跑」首創無固定終點線，於開跑30分鐘後派出「終結者號（Catcher Car）」捕捉跑者，定期加速直到追上最後一名男女跑者產生冠軍才會結束賽事。已完成賽事的跑者在舞台前一邊隨節奏搖擺，一邊觀賞舞台大螢幕上的賽道live直播，為還沒被終結者號捉到的選手加油，掌聲與尖叫從無間斷。