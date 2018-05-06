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路跑／Wings For Life 為脊髓損傷患者 今晚開跑

2018-05-06 23:17聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

邁入第五屆的Wings  For  Life全球路跑今晚在桃園航空願景館熱鬧開跑，這個為了脊髓損傷患者而跑的活動，吸引6000多人一起共襄盛舉，其中不乏許多名人，如：台灣「跳高王子」向俊賢、滑輪溜冰甜心王佳葳、知名插畫家Duncan也都用實際行動一起支持公益。

Wings  For  Life全球路跑將有87個國家、11條賽道同步開跑，共同排出世界名次，這次更有南非的活動大使安佐（Nzo）來台參賽，身為脊髓損傷患者的她，積極投入脊髓損傷患者照護、教育相關的公益活動，鼓勵跑者們共同「為不能跑的人而跑」。

第二年參賽的跳高好手向俊賢表示，自己去年跑了10公里多，這次因為膝蓋有些不舒服，並沒有特別設定目標，「就是盡力跑就對了，也希望能替脊髓損傷的患者進一點心力。」而為了讓成績更為突破，向俊賢也在教練要求下積極瘦身，目前還差五公斤達標的他，也笑說剛好可以利用這是機會減肥，「希望可以在7月前減下來，除了澱粉攝取減少外，主要就是戒掉喝飲料，不過現在天氣愈來愈熱，要能克制著真的不容易。」

知名插畫家Duncan已連續四年參賽，自嘲自己一年只運動一次的他表示，能獲邀參加這場活動，為了這些不能跑的人而跑感到十分榮幸，「平常我都是坐在書桌前畫畫，這個活動是我一年中唯一運動的一次，也希望透過我的參與，讓更多讀者知道這項運動。」

邁入第五屆的Wings For Life全球路跑在桃園航空願景館熱鬧開跑。圖...
邁入第五屆的Wings For Life全球路跑在桃園航空願景館熱鬧開跑。圖／Red Bull提供
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