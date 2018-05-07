路跑／捐款給我渡假吧 厚臉皮截肢哥背後有洋蔥

2018-05-07 14:00 運動筆記 Roland路人哥



「請捐錢給我渡假」看到這標題，會不會認為這個人太厚臉皮，但其實背後有故事。 擷圖自Gareth W. Dunn部落格 分享 facebook

Gareth上禮拜剛完成倫敦馬拉松。看到他的照片，你可能會以為他又是一位因意外而截肢、想靠馬拉松來證明自己的人。Gareth不是因意外而截肢，他是因為一種罕見的惡性腫瘤「滑膜肉瘤」必須從關節以下切除整隻腳。事實上，Gareth的惡性腫瘤已經在肺部復發，肺裡面大大小小有15顆腫瘤，醫生宣布判定這已經是癌症末期，無法治癒。

原本Gareth 到碩士學位後，打算從軍，加入他一心嚮往的傘兵部隊。還在準備考試的時候，有一天他覺得右腳好痛，痛到他以為骨折了。醫院的檢查結果是罹病機率僅有百萬分之一的「滑膜肉瘤」，必須立刻截肢，他的人生從此轉了個大彎。

沒想到經過兩年的復健，在2017年初的例行檢查中發現癌症復發且轉移到肺部，醫生也束手無策，估計他大概只剩一年多的壽命。Gareth 知道自己來日不多，他給自己訂了一個目標：在死前要為癌症研究募到10萬英鎊，而跑步就是他募款的最好宣傳。

Gareth風趣以「Ugly」為名，參加倫敦馬拉松。 擷圖自REDDIT 分享 facebook

他也開了一個部落格CHemotionally Unstable，用他一貫幽默的筆觸書寫這一年來的心得（他還開玩笑說自己的新女友是IVy，其實指的是癌症四期），也不忘呼籲大家「把錢掏出來」。比如，他在一篇文章中說到他未來的計劃：「我會連著跑倫敦和巴黎馬拉松，中間只休兩個禮拜，然後緊接著到尼泊爾去健行，看有沒有辦法加速掛點，萬一到九月還沒葛屁，我打算跟另外一位朋友再來場226。」戲謔的筆觸，讓他在網路上累積了好幾萬名粉絲，而截至今年四月，他快要達成目標十萬英鎊，金額還在持續上升中。

人生中很多大大小小的事情都需要勇氣，面對起跑線的勇氣、面對病痛的勇氣，但我總認為當面對自己的終點線時，才知道自己到底有多勇敢。能笑著走向終點，還順手幫其他人一個大忙，你說還有誰比他更勇敢？

擷圖自Gareth W. Dunn臉書 分享 facebook

全文《【世界跑馬燈】有些人的勇敢，你並沒有全部看見》