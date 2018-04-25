路跑／僅兩人比賽的馬拉松 川內優輝卻破了紀錄

2018-04-25 16:16 運動筆記 Roland



全文《【世界跑馬燈】兩個人的馬拉松賽 其中一個是川內優輝》由「運動筆記」授權提供

這兩個禮拜大家的版面都被川內優輝給洗版了吧，雖然在波馬前大概沒人想到川內會獲勝，但是當天開跑後，天氣爆冷，許多有在追蹤川內動態的跑者就開始預測川內會贏，為什麼他們這麼肯定？這都是因為川內在今年一月跑的一場馬拉松。

川內優輝在新年的Marshfield馬拉松，寫下最多次跑進時2小時20分跑者的世界紀錄。 擷圖自Marshfield Road Runners臉書 分享 facebook

這場馬拉松全名是 Marshfield 第 37 屆新年馬拉松，在美國麻州 Marshfield，位於波士頓東南方 40 公里處。這場馬拉松有甚麼特別之處呢？第一，它是場沒甚麼名氣的馬拉松，其實它跟台灣的拜年馬一樣，就是由一群過新年也要跑步的跑者所辦的馬拉松，每年參賽人數都屈指可數（放年假跑馬拉松？一般人的反應大概都是：你有病嗎），第一年只有三位跑者，今年還是只有三位跑者（半馬好一點，有二十幾個）。

參賽人數這麼少的原因，除了是過年期間外，還有就是氣溫。一月份 Marshfield 的氣溫平均在零度以下，今年更是低到 -17 度，也難怪跑的人這麼少。

這場比賽也是川內優輝打破「全馬 2 小時 20 分最多次數」世界紀錄的比賽。先前紀錄是由美國跑者 Doug Kurtis 所保持的 75 場，這場比賽是川內第 78 場全馬，也是第 76 次跑進 2:20 內。你可能會想，等一下，一個只有三名跑者報名的拜年馬能通過金氏世界紀錄的認證嗎？這就是這個馬拉松的第二個特點，儘管沒有人氣，但它可是紮紮實實的波士頓認證馬拉松，賽道測量經過美國田徑協會認證。

Marshfield馬拉松路線圖 擷圖自Marshfield Road Runners臉書 分享 facebook

上圖就是這場比賽的測量記錄，這場比賽會經過一間高中的校園兩次，終點就設在田徑場上。如果你注意看測量記錄，就可以發現在右下角還有特別註明，第一次通過操場時要跑外側，第二次進入操場要跑內側，這測量可是非常精確呢。

川內一月初到麻州的旅行是他波士頓馬拉松的訓練計畫的一部分，大家都知道川內參賽次數遠比一般菁英選手多，他每次到海外旅行也都喜歡順便參加比賽。這時川內正在爭取成為波士頓馬拉松的官方邀請選手，波士頓馬拉松的官方邀請選手向來是由波士頓最大保險公司 John Hancock Financial （簡稱 JHFN）所贊助，當負責管理贊助的資深經理人同時也是 Marshfield 跑者的 Mary Kate Shea 向川內推薦這場拜年馬時，川內認為如果用這場比賽來破紀錄，應該有助於成為邀請選手，所以他聽到這賽道有經過認證，便答應參賽了。

早上九點起跑時，太陽已經出來，「回溫」到華氏一度，差不多就是攝氏 -17 度。三名跑者，一名棄權，川內獨享專屬前導車。賽後川內會想起這場比賽，他說在第一圈時身體完全暖不起來，當他看到第一圈的成績是 1:10:29，還以為今天完蛋了，沒辦法破 2:20:00。還好第二圈他身體放鬆，天氣也暖了一點，儘管終點前最後彎道川內因為地面結冰差點滑倒，不過他還是以 2:18:59 完賽，第二圈時間 1:08:30，完美的後段加速（Negative Splitting）。

一如往常的川內風格，他衝線完後照例幾乎站不起來，完賽的痛苦和低溫可以說是雙重打擊。川內說：「我跑過這麼多場馬拉松，就這一場最冷。作為南極馬拉松的訓練真是再好也不過了。」雖然是玩笑話，但常不按牌理出牌的川內，就算那天真的參加南極馬拉松，大家應該也不例外吧。

曾有「最強市民跑者」川內優輝贏得今年波士頓馬拉松男子全馬組冠軍。 美聯社 分享 facebook

這場比賽，讓許多人發現川內的韌性，所以當波士頓馬拉松在寒風冰雨中起跑時，他們相信：川內贏定了。