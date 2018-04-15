路跑／高雄響應全球行善日 3000人來路跑

2018-04-15 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



全球行善日今天在高雄辦路跑，小朋友也熱情參與。圖／高雄市社會局提供 分享 facebook 響應全球行善日，高雄市政府社會局、教育局體育處、高雄市體育會鐵人三項委員會、高雄市志願服務協會及高雄市慈善團體聯合總會今天上午在統一夢時代購物中心時代廣場辦路跑及行善嘉年華，以路跑行動表達對環境的友善，近3000民眾、非營利組織及志工團隊等齊聚一堂，還響應狗年邀大家攜狗伴參加。

行善日世界總部執行長Mr. Kaynan Rabino（凱南˙羅比諾先生）及副市長楊明州主持開跑，參與全球接軌啟動儀式，盼由高雄出發，與世界攜手行善及投入志願服務。

行善嘉年華還有企業、非營利組織及慈善團體等提供參與民眾義剪、健康檢查、趣味活動、書法揮毫、咖啡點心、義賣等活動，也透過設計簡單善行，如對陌生人的微笑、與親人說句讚美的話、贈與卡片與禮物予育幼院的孩子、登記加入志工行列，場面溫馨且熱鬧。

高雄副市長楊明州說，全球行善日凝聚全球的正能量，提醒人們以正向能量關心他人與社會，以志工行動參與公共事務，對社會、環境、生存、人權等各層面予以關注，高雄市是台灣唯一連續16年來榮獲志願服務評鑑優等的城市，目前總志工人數已達11萬人，分別於文化、教育、社會福利、衛生醫療等25個領域多元發展。