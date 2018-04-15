路跑／半馬初體驗 艾怡良：之後要再來挑戰

2018-04-15 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



艾怡良對自己初半馬表現感到十分滿意。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 摘下2017年金曲獎最佳女歌手獎的艾怡良，今天在2018 Taishin Women Run TPE半馬組最終以2小時41分53秒完賽，與她預期的2個半小時目標相去不遠，首度挑戰半馬的她對於自己的表現感到十分滿意，賽後直呼之後還要再來挑戰。

「今天出乎意料地順，連喘的感覺都沒有。」賽後艾怡良開心的說，不過跑到5K的時候屁股開始痠痛，也讓她的成績稍微下滑，「蠻可惜的，其實我今天的成績應該可以更好，其實當初會來參加也不知道哪來的一股狠勁，不過就當作給自己挑戰一個新的里程碑吧。」

首度完成半馬挑戰的艾怡良直呼要把完賽獎牌跟跑鞋裱框起來，也真心認為「跑步的女生真的好美」，不過她坦言，自己在去年金曲獎後因為工作忙碌加上感冒，導致自己休息了半年沒有運動，「本來對於完賽有些沒有信心，不過愈接近比賽日期也愈來愈興奮。我從1月開始準備這場比賽，對於今天自己的表現覺得很滿意。」

自認自己個性有點被動的艾怡良，面對挑戰時她選擇「享受挫折」，她說：「其實我很享受低潮，如果有可能要遇到低潮時我會選擇等待，等到低潮及挫折到來，因為我覺得每次的低潮及挫折都會教會我什麼，只要我成功挑戰過了，我就知道自己的能耐能到什麼地方。」