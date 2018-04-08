以為路跑很夯 這場公益路跑神父卻要擔心虧本

2018-04-08 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



由財團法人台南市私立天主教美善社會福利基金會發起的第一屆美善盃路跑，將在5月26日開跑，4月27日截止報名，但基金會卻發出告急希望大家幫忙宣傳，因預定報名人數1000人，卻僅3分之1，人數遠不如預期，這場公益路跑是由美善社福基金會執行長吳道遠神父為身心障礙者募款而辦，目標是募款50萬元，現在憂心募款不成恐面臨虧本。

美善盃路跑活動地點在台南新化區虎頭埤風景區後門露營區，時間為5月26日（周六），分為5KM健康組、10KM挑戰組及21KM半馬組，凡熱愛馬拉松及健康路跑活動的國內外跑友均歡迎報名參加，半馬組則需滿16歲。 洽詢電話（06）2365328。活動報名網站http://www.in-action.tw/activity/10

瑞士籍的75歲吳道遠神父，46年前來台奉獻，去年取得國籍，是台南市第2位因殊勳取得我國籍的外籍人士。吳道遠神父在台南瑞復益智中心從事身心障礙特教服務20年，退休後又在2010年創辦美善社福基金會，服務中高齡智障者家庭、遲緩兒童、身心障礙者、弱勢長者及臥床失能者。