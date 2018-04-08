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鳳梨控注意！高雄龍目社區鳳梨路跑招你來

2018-04-08 10:44聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

今年龍目社區以隨坡地起伏鳳梨田的特殊美景，4月15日要辦「2018大樹龍目井鳳梨...
今年龍目社區以隨坡地起伏鳳梨田的特殊美景，4月15日要辦「2018大樹龍目井鳳梨路跑嘉年華」有1243名來自全國各地的跑者參加。圖／高雄市農業局提供
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高雄市大樹區有「鳳梨的原鄉」美稱，其中龍目社區更是以「高雄一日農夫採鳳梨」行銷聞名的明星農村，今年龍目社區利用隨坡地起伏的鳳梨田特殊美景和滿滿農村味，4月15日將舉辦大樹龍目井鳳梨路跑嘉年華，免費的新鮮鳳梨、果乾和冰茶，不光只請1243名跑者試吃，也歡迎民眾來過癮。

鳳梨路跑賽收費報名已截止，比賽當天將以大樹的鳳梨與荔枝特產做成的鳳梨酵素冰與鳳梨冰茶，以及新鮮金鑽鳳梨、綠冠有機鳳梨果乾，一起款待來自全國各地的跑者，試吃順便補充養份；因為在賽道沿路設攤，社區也歡迎遊客和路過民眾品嘗。

龍目里長陳榮清表示，4月適逢金鑽鳳梨產季，透過全國首創鳳梨路跑賽推廣大樹鳳梨，社區發起總動員，協助小農向民眾介紹鳳梨知識與不同品種特點，歡迎大家相招來作客，愛吃鳳梨的民眾不要錯過。

龍目社區以「到鳳梨田裡親手採鳳梨的一日農夫」為題，辦了4年一日農夫旅遊團，成功接待1200團，約3萬6千人的到訪，打響國際知名度，連大陸電視台廈門衛視、馬來西亞電視台與香港部落客都來採訪。

龍目社區不靠政府挹注資源，社區自主產業化經營，配合在地產業，這次路跑賽已有76名跑者也要參與賽後一日農夫活動，有社區特色導覽、農村特色首座鳳梨風味餐及採果樂體驗。

高雄龍目社區以隨坡地起伏鳳梨田的特殊美景，4月15日要辦「2018大樹龍目井鳳梨...
高雄龍目社區以隨坡地起伏鳳梨田的特殊美景，4月15日要辦「2018大樹龍目井鳳梨路跑嘉年華」有1243名來自全國各地的跑者參加。圖／高雄市農業局提供
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今年龍目社區以隨坡地起伏鳳梨田的特殊美景，4月15日要辦「2018大樹龍目井鳳梨...
今年龍目社區以隨坡地起伏鳳梨田的特殊美景，4月15日要辦「2018大樹龍目井鳳梨路跑嘉年華」有1243名來自全國各地的跑者參加。圖／高雄市農業局提供
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高雄龍目社區以隨坡地起伏鳳梨田的特殊美景，4月15日辦「2018大樹龍目井鳳梨路...
高雄龍目社區以隨坡地起伏鳳梨田的特殊美景，4月15日辦「2018大樹龍目井鳳梨路跑嘉年華」有1243名來自全國各地的跑者，匯集在鳳梨的故鄉─大樹龍目社區。圖／高雄市農業局提供
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