鳳梨控注意！高雄龍目社區鳳梨路跑招你來

2018-04-08 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



今年龍目社區以隨坡地起伏鳳梨田的特殊美景，4月15日要辦「2018大樹龍目井鳳梨路跑嘉年華」有1243名來自全國各地的跑者參加。圖／高雄市農業局提供 分享 facebook 高雄市大樹區有「鳳梨的原鄉」美稱，其中龍目社區更是以「高雄一日農夫採鳳梨」行銷聞名的明星農村，今年龍目社區利用隨坡地起伏的鳳梨田特殊美景和滿滿農村味，4月15日將舉辦大樹龍目井鳳梨路跑嘉年華，免費的新鮮鳳梨、果乾和冰茶，不光只請1243名跑者試吃，也歡迎民眾來過癮。

鳳梨路跑賽收費報名已截止，比賽當天將以大樹的鳳梨與荔枝特產做成的鳳梨酵素冰與鳳梨冰茶，以及新鮮金鑽鳳梨、綠冠有機鳳梨果乾，一起款待來自全國各地的跑者，試吃順便補充養份；因為在賽道沿路設攤，社區也歡迎遊客和路過民眾品嘗。

龍目里長陳榮清表示，4月適逢金鑽鳳梨產季，透過全國首創鳳梨路跑賽推廣大樹鳳梨，社區發起總動員，協助小農向民眾介紹鳳梨知識與不同品種特點，歡迎大家相招來作客，愛吃鳳梨的民眾不要錯過。

龍目社區以「到鳳梨田裡親手採鳳梨的一日農夫」為題，辦了4年一日農夫旅遊團，成功接待1200團，約3萬6千人的到訪，打響國際知名度，連大陸電視台廈門衛視、馬來西亞電視台與香港部落客都來採訪。