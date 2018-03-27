視障選手洪國展挑戰波馬 盼讓世界看見台灣

2018-03-27 17:39 中央社 台北27日電



視障跑者洪國展(右)挑戰波馬。 擷圖自洪國展臉書 分享 facebook 曾赴日本、澳洲參加馬拉松比賽的視障選手洪國展，將於4月前往美國，首次挑戰波士頓馬拉松。他表示，這次參賽最大的期待就是在鄰近終點時，帶著中華民國國旗「被世界看見」。

38歲的洪國展將赴美參加名列世界六大馬拉松之一的波士頓馬拉松，外交部今天下午為他舉行授旗典禮。

洪國展受訪時表示，挑戰六大馬是自己的夢想，透過參與國際賽事，也希望讓更多人看見台灣。談到之前參加日本金澤馬拉松，他說，當時受到很多外國朋友的鼓勵與加油，對外國人認識台灣也有很大的幫助。

這次獲得參加波士頓馬拉松比賽的資格，他表示，最大的期待就是「帶著國旗被世界看見」。他會在靠近終點的時候，披上中華民國國旗。

洪國展致詞時表示，為參加波馬，他準備了3年。藉由參加國際馬拉松賽事，他盼讓更多人看到，視障人士也是可以克服困難、挑戰極限運動。

他說，台灣的處境跟視障人士一樣，「比較艱難一點」。藉由參加比賽，他希望讓更多人看見台灣。

代表外交部致詞的外交部非政府組織國際事務會執行長翁瑛敏對洪國展樂觀積極的人生態度表示肯定，也對祝福他參賽順利。

同時，曾是洪國展老師的民主進步黨籍立法委員管碧玲也到場表達支持與鼓勵。她說，洪國展不僅為國爭光，還可以從事國民外交，她為洪國展感到驕傲。

擔任洪國展陪跑員的楊鍾鼎表示，視障跑者必須很信任陪跑員，「跑者越放心，就會跑得越快」。楊鍾鼎先前已多次陪同洪國展參賽。

對於選擇跑馬拉松的原因？洪國展表示，跑步是一種可以長期從事的運動，比較沒有年齡的限制。他2014年初，開始學習跑步，對跑步很有興趣。