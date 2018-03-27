親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
HBL

一群中國女孩海外排隊等死刑 到底做了什麼事？

視障選手洪國展挑戰波馬 盼讓世界看見台灣

2018-03-27 17:39中央社 台北27日電

視障跑者洪國展(右)挑戰波馬。 擷圖自洪國展臉書
視障跑者洪國展(右)挑戰波馬。 擷圖自洪國展臉書
分享
曾赴日本、澳洲參加馬拉松比賽的視障選手洪國展，將於4月前往美國，首次挑戰波士頓馬拉松。他表示，這次參賽最大的期待就是在鄰近終點時，帶著中華民國國旗「被世界看見」。

38歲的洪國展將赴美參加名列世界六大馬拉松之一的波士頓馬拉松，外交部今天下午為他舉行授旗典禮。

洪國展受訪時表示，挑戰六大馬是自己的夢想，透過參與國際賽事，也希望讓更多人看見台灣。談到之前參加日本金澤馬拉松，他說，當時受到很多外國朋友的鼓勵與加油，對外國人認識台灣也有很大的幫助。

這次獲得參加波士頓馬拉松比賽的資格，他表示，最大的期待就是「帶著國旗被世界看見」。他會在靠近終點的時候，披上中華民國國旗。

洪國展致詞時表示，為參加波馬，他準備了3年。藉由參加國際馬拉松賽事，他盼讓更多人看到，視障人士也是可以克服困難、挑戰極限運動。

他說，台灣的處境跟視障人士一樣，「比較艱難一點」。藉由參加比賽，他希望讓更多人看見台灣。

代表外交部致詞的外交部非政府組織國際事務會執行長翁瑛敏對洪國展樂觀積極的人生態度表示肯定，也對祝福他參賽順利。

同時，曾是洪國展老師的民主進步黨籍立法委員管碧玲也到場表達支持與鼓勵。她說，洪國展不僅為國爭光，還可以從事國民外交，她為洪國展感到驕傲。

擔任洪國展陪跑員的楊鍾鼎表示，視障跑者必須很信任陪跑員，「跑者越放心，就會跑得越快」。楊鍾鼎先前已多次陪同洪國展參賽。

對於選擇跑馬拉松的原因？洪國展表示，跑步是一種可以長期從事的運動，比較沒有年齡的限制。他2014年初，開始學習跑步，對跑步很有興趣。

國民

相關新聞

路跑／「最硬」賽道 43歲電腦工程師50K封王

2018-03-24 23:05

路跑／這次不向大陸喊話 播音阿姨替北竿超馬加油

2018-03-24 21:44

路跑／夸父追日跨夜接力賽 澎湖開跑

2018-03-24 21:19

路跑／第2屆北竿超馬 43歲電腦工程師封王

2018-03-24 14:22

路跑／北竿超馬挑戰高 跑者完賽直呼「超硬」

2018-03-24 14:20

路跑／「離島連線」只差北竿 51歲跑者有妻愛相隨

2018-03-23 21:53

路跑／4國跑者挑戰「最硬」賽道 北竿超馬開跑

2018-03-23 17:55

路跑／體驗東台灣之美 金剛馬、泛舟三鐵賽接連登場

2018-03-22 18:35

台南安平鐵人三項24日登場 賽事縮減為1天

2018-03-22 14:33

萬金石馬／獨家「黑卡」 主辦單位儘速補寄送

2018-03-20 18:33
看更多

熱門文章

G聯盟／場上昏厥 發展聯盟球員急救兩天仍離世

2018-03-27 09:01

奪冠不成反當冤大頭 紅襪、道奇各背一身債

2018-03-27 07:00

NBA／狀元佛爾茲歸隊10分8助攻 76人碎金雙喜

2018-03-27 09:44

NBA／里拉德連續罰進60球 創拓荒者隊史紀錄

2018-03-26 18:20

做榜樣給大谷看 平野佳壽、牧田和久熱機完畢

2018-03-27 07:00

NBA／活塞贏球保生機 湖人季後賽夢碎

2018-03-27 10:32

NBA／季後賽必帶庫克？ 勇士老闆：會做出取捨

2018-03-27 12:06

活塞本季三大憾事 讓佐盟主更憂鬱了

2018-03-27 07:00

NBA／客場射日收4連勝 塞爾蒂克再傳傷兵

2018-03-27 15:50

SBL／布拉禁賽事件 該裁判終身禁吹

2018-03-27 17:12

MLB／團隊薪資紅襪第1 洋基瘦身後近26年最低

2018-03-27 11:35

日職／陽岱鋼確定開幕戰先發 隊史台將第1人

2018-03-26 20:47

MLB／冤獄坐牢23年終洗白 白襪溫馨回聘老員工

2018-03-27 10:19

NBA／灰狼爆冷敗給灰熊 下滑至西區第八

2018-03-27 12:31

G聯盟／目睹厄普蕭憾事 籃網多伊爾以為是受傷

2018-03-27 11:33

MLB／打者大谷連兩場敲安 李察茲投天使開幕戰

2018-03-27 13:37

MLB／一朗7年待3隊 投手菲爾普斯一路相伴

2018-03-26 19:58

NBA／柯瑞乖乖復健 想證明教頭錯了

2018-03-27 01:13

NBA／黃蜂華克延長賽挺身 季後賽得自助人助

2018-03-27 12:45

韓職／王維中先發賽事 最快4月轉播

2018-03-27 01:13

中職／伍鐸換球衣 能助悍將克服「恐猿症」？

2018-03-27 01:13

NBA／單周最佳球員 詹姆斯、艾德里奇強勢獲選

2018-03-27 10:55

韓職／英雄隊洋投玩弄老隊友 球團提出警告

2018-03-26 19:54

NBA／少柯瑞不擔憂 柯爾：勇士能戰無不勝

2018-03-27 10:50

NBA／西蒙斯超越艾佛森 打破76人隊史菜鳥紀錄

2018-03-27 15:55

NBA／困難的一季 林書豪前隊友洛培茲面臨調整

2018-03-27 15:44

MLB／遊騎兵小聯盟約簽回柯隆 可能一場限定

2018-03-27 09:01

中職／悍將想拚冠軍 抗猿功力必須提升

2018-03-26 19:55

中職／新莊棒球場接軌5G 打造多視角體驗

2018-03-26 22:05

MLB／陳偉殷春訓投16球 回歸有信心

2018-03-27 01:13

MLB／洋基柏德右腳踝開刀 缺席6到8周

2018-03-27 08:18

WSBL／不願再打逆轉球 電信教頭怒吼：我不想輸！

2018-03-26 20:44

JHBL／普門冠軍學姊當激勵 七賢想拚4強

2018-03-27 16:17

MLB／春訓最終戰3局失2分 達比修有活力十足

2018-03-27 10:33

影／協同中學盧薇亘 獲選最年輕輪滑花式角標國手

2018-03-26 20:22

NBA／不聽球爸的話 球哥鮑爾紋人生第一個刺青

2018-03-27 15:34

NBA／巫師急需止敗 沃爾歸隊期仍是未知數

2018-03-27 15:52

足球／積分之爭 中華隊27日戰新加坡

2018-03-27 01:13

WSBL／不怕劉君儀飆分 國泰目標周三封后

2018-03-26 22:12

邁阿密女網／粉碎孔塔衛冕夢 大威重返女單8強

2018-03-27 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top