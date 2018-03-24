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路跑／「最硬」賽道 43歲電腦工程師50K封王

2018-03-24 23:05聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

被跑者譽為「最硬」賽道的馬祖北竿硬地超級馬拉松昨天熱鬧開跑，也因為去年首度舉辦獲得不少跑者回響，今年吸引超過七百名跑者前來挑戰馬祖的陡峭路程，四十三歲的許進富以四小時廿九分十二秒在五十公里超馬組封王；而超馬女子組則有六位女勇士前來挑戰，最終三人成功完賽，張芳瑜以六小時十七分四十二秒的成績封后。

馬祖北竿硬地超馬由於具有獨特戰地背景、地形陡峻起伏多變、形成獨有的天然賽道，「最硬賽道」名聲遠播，加上美景處處，讓人著迷，今年報名人數翻倍成長。北竿超馬賽道沿途經過對大陸最大聲、最前線的播音站，跑友也將用雙腳跑過閩東傳統建築的坂里大宅、中外馳名的芹壁傳統聚落，以及神比人多的經典小漁村橋仔村，不少跑友也藉此行機會，遍遊馬祖南、北竿，將賽事結合觀光。

北竿超馬昨天在宜人的天氣下熱鬧開跑，最終超馬組由跑齡逾十年的許進富封王，他表示這次前來參加比賽是抱著「比賽兼觀光」的心情，對於能以第一名之姿完賽，許進富謙虛的表示比他還厲害的跑者還很多，對於北竿的陡峭地形也讓身經百戰的許進富直呼「變態」，「其實到終點前五、六公里我就開始抽筋，但還是撐了過去，現在終於跑完了，要趕快去放鬆一下。」

馬祖北竿硬地超馬賽道地形陡峻起伏多變，沿途還經過芹壁傳統聚落。記者毛琬婷／攝影
馬祖北竿硬地超馬賽道地形陡峻起伏多變，沿途還經過芹壁傳統聚落。記者毛琬婷／攝影
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43歲的跑者許進富摘下超馬組冠軍。記者毛琬婷／攝影
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