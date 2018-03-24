路跑／第2屆北竿超馬 43歲電腦工程師封王

2018-03-24 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



許進富以4小時29分12秒在50K封王。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

被跑者譽為「最硬」賽道的馬祖北竿硬地超級馬拉松今年邁入第2屆，由於馬祖獨特的人文風情及美麗的風景，吸引更多跑友前來共襄盛舉，由來自南投的43歲電腦工程師許進富以4小時29分12秒摘下50K組第一。

賽後許進富直呼「真的很硬」，首度踏上馬祖的他表示，這次參賽是抱著「跑步兼旅遊」的想法報名北竿超馬，「北竿的地形坡度真的蠻有挑戰性的，我跑到第3圈開始體力開始下滑，在終點前5、6公里時開始抽筋，不過賽道沿途的風景真的不錯，海邊蠻漂亮的。」

跑齡超過10年的許進富，參加過無數場路跑賽事，至於確切的比賽場次，他笑說自己也數不清了，會愛上路跑是因為10幾年前意外看到某場路跑活動簡章而報名，「一開始從10K開始跑，之後慢慢訓練後，才真正愛上路跑。」

當年在芹山播音站擔任播音員的曹瑞芳連續兩年為參賽選手「心戰喊話」。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

除了馬祖北竿超馬外，許進富也曾參加過蘭嶼及綠島的路跑賽事，他認為外島路跑賽與台灣本島不同之處，最大就在於美麗的風景跟好的空氣，談到這次北竿超馬賽道，許進富直呼最後的一個上坡路段「真的很變態」，原本他替自己設下與去年冠軍4小時13分的成績為目標，不過由於今年天氣較為炎熱，無法順利達成目標。

北竿當地濃濃的軍事風情也讓賽事增添不同風貌，主辦單位連續兩年邀請當年在芹山播音站擔任播音員的曹瑞芳小姐回北竿為參賽選手「心戰喊話」，曹瑞芳功力不減當年，大分貝喊話為跑者加油，在她的熱情加油下，跑者更有動力跨步向前。