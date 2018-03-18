全民瘋路跑！嘉藥校慶200名學生沿二仁溪路跑
嘉南藥理大學為慶祝校慶，首次規畫全程12公里的二仁溪堤岸路跑活動，不僅讓同學瞭解曾經被嚴重污染的二仁溪，在嘉藥師生長期參與守護之下重新現生機，學生每完成1公里便由學生會捐出5元給花蓮震災專戶，真正做到嘉藥「健康關懷」的辦學理念。
嘉藥創建於民國55年，建校己經52年，校名歷經專科、學院和科技大學，長期深耕臺南，為全國培育藥理、健康產業人才無數。嘉藥學生會在52周年校慶中規劃「靜態展覽」、「動態展演」、「裝置藝術」、「情人節市集」、「公益抽獎」等系列活動。
學生會也規劃愛心賑災路跑活動。學生會長劉威廷表示，農曆年前的花蓮地震造成財產生命傷亡，令全國同胞心碎，臺南也曾在同日發生大地震，就有學長姐家庭遭逢變故。臺南事後接受來自全國各地的愛心捐款，很快復原。他們便設計「跑得愈久，捐得愈多」的路跑捐款機制，鼓勵同學們健康生活，就可做愛心。
路跑活動開跑，兩百多位同學在陳銘田校長鳴笛後由圖書館出發，出校門口後沿二仁溪堤岸跑向出海口方向，再折返回校內，學生會中不少的環境工程與科學系、環境資源管理系的學長姐們，都曾參與老師的二仁溪研究及復育計畫，邊路跑邊見證這條曾被廢五金、畜牧污染的溪流的重生，特別有意義。
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