負傷參賽馬拉松受神明眷顧 他抽中轎車高興的直發抖

2018-03-18 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



來自台南麻豆鎮負傷參賽的黃崧庭（左）幸運抽中價值約64萬元轎車，他喜出望外，現代汽車據點經理傅瑞龍（右）也為他高興。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook 雲林縣東勢鄉金闕皇基太極殿今天舉行半馬馬拉松賽，賽事雖不大，但來自全國的好手群集，連肯亞和日本的馬拉松選手都參賽，世大運玉兔女神游雅君也來代言。現代汽車公司更提供一部價值約64萬元的轎車供作抽獎。來自台南一個月前騎機車上班摔傷的黃崧庭負傷參賽，幸運被他抽中，他高興地直發抖說「感謝神明保佑」，以後上班開車就不會再摔傷了。

東勢鄉金闕皇基太極殿為提倡運動與環保，去年開辦第一屆馬拉松賽，廟方提供優渥獎品，吸引千餘人參賽，今年廟方取得現代汽車公司的合作，提供轎車抽獎，使參賽的人增至近三千人。

主辦跑賽的陳福堂說，因廟方行事低調，這場賽事原可有更多人報名，但也邀請到世大運半程馬拉松銅牌玉兔女神游雅君代言，並與選手同賽，更有7名遠從非洲肯亞來的慢跑選手及3 名日本選手參賽，雲林縣三千公尺障礙賽全國紀錄保持人廖佩苓也來與肯亞選手一較高下

今天清早六點起跑，選手沿著東勢鄉郊區跑回廟的終點，慢跑結束的抽獎大戲上場，廟方總幹事曾一清說，該廟主委鄭金鎮極力推動環保與健康，除創辦伍鑫酵素與台灣酵素兩家環保清潔用品公司，更提供腳踏車及最高獎品現代汽車1600cc 高級轎車供作抽獎，幾乎每3人就1人中獎。

上午抽獎緊張時刻，尤其在抽轎車時，全場屏息以待，當抽出幸運號碼時，全場尖叫，來自台南麻豆鎮的黃崧庭幸運中獎，當場高興得直發抖。

頭和手還包紮傷口的黃崧庭說，一個月前上班時騎機車摔傷，雖傷勢漸已復原，但一度想放棄比賽，不過慢跑是他的最愛，既報名了就不想錯過，尤其養傷期間都沒運動，就決定負傷參賽來鬆鬆筋骨，他忍痛跑完10公里全程，萬萬沒想到他負傷參賽，會受到神明眷愛，讓他抽中轎車，他高興得差點昏倒，心想可能神明感動他負傷參賽，才讓他得獎。

黃崧庭除了謝謝還是謝謝，現年28歲才剛進入職場不久的他說，以後上班開車就不怕再摔傷了，領新車後第一件事就是要載家人到東勢的金闕皇基太極殿來謝神恩。