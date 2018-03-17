路跑／萬金石馬拉松18日登場 700警力戒護

2018-03-17 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



萬金石馬拉松明登場，700警力戒護，警犬隊加入防爆偵搜勤務。圖／警方提供 分享 facebook

參賽選手有1萬3千人的萬金石馬拉松賽明天起跑，新北市警局光是執行安全維護和交通疏導的員警就多達700人，由於管制的路線太長，體諒在地居民可能出入不便，警方貼心提供突發狀況時的警車接送服務；路跑沿線的派出所也都加裝了AED（自動體外心臟電擊器），以備不時之需。

「2018新北市萬金石馬拉松賽」賽程計有全程42.195公里、迷你馬14公里及快樂馬7公里等3組路線，新北市警方架設高科技電眼，將即時影像畫面傳輸指揮所，警犬隊也加入防爆偵搜勤務，以高規格維護國際賽事安全。

萬金石馬拉松明登場，700警力戒護，圖為檔案照。圖／警方提供 分享 facebook

在交通方面，由於管制的路段和時段都長，轄區金山警分局已先透過治安座談會、里長廣播系統及LED跑馬燈等方式，提醒居民配合警方管制疏導作為，同時呼籲在地民眾，路跑當天如要外出，可預先找好管制區外的停車位置，若突發的緊急情形，警方準備機動性高的警用機車，車上備有兩頂安全帽提供載送服務，把民眾載往最近的公車招呼站。

賽事沿線的7處派出所均有裝設AED裝置，如有跑者發生傷害、中暑、心臟病等緊急狀況，可就近進行急救，確保選手生命及安全。

金山分局分局長陳良德強調，動員人力、物力為歷年之最，執行維安場檢及交管措施不鬆懈，警方提醒用路人，賽道中除與競賽有關工作及裁判人員車輛外，嚴禁車輛進入穿越，行經萬金石馬拉松賽事管制路段，請減速慢行，並遵循交通警察及志工指揮疏導；另請時收聽警察廣播電台即時路況報導，遇有緊急事件，請使用替代道路。

萬金石馬拉松明登場，700警力戒護，警犬隊加入防爆偵搜勤務。圖／警方提供 分享 facebook