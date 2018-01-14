金門馬／跑出人生目標 陳秉豐男子半馬稱王

2018-01-14 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



台北世大運國手陳秉豐，今天在第11屆金門馬拉松男子半馬組跑出1小時11分57秒的佳績，首度參賽就抱回冠軍，不過他透露去年世大運前一度因為經濟與家人壓力考慮要放棄跑步，但最終用成績向家人證明自己的選擇，現在他也將目標擺在2020年東京奧運。

身為361度年度簽約選手的陳秉豐，今年首度參加金門馬拉松就寫下佳績，以1小時11分57秒成績抱回冠軍，雖然未能超越個人最佳的1小時08分27秒，但對於目前以2月日本香川丸龜半馬賽在進行調整的他來說，仍是繳出相當亮眼的成績。

陳秉豐透露，其實近年來一直都很想參加金門馬拉松，但都因為報名秒殺無緣參賽，不過今年他以贊助單位361度年度簽約選手的身分參賽，就不負眾望的拿下男子半馬冠軍，而同為361度年度簽約選手的黃文良也以1小時13分13秒成績拿下第2名。

「今天跑起來感覺不錯，風沒有預期的大，雖然早上剛起床的時候還在顫抖，但天氣也沒預期的冷。」談到金門馬初體驗就摘冠時陳秉豐說：「其實這次來主要是以2月的香川丸龜半馬賽來做調整，去年我跑到一半中途不舒服棄賽，今年希望去把去年的夢完成。」

去年陳秉豐披上國手戰袍站上台北世大運舞台，不過他透露曾一度因為經濟壓力要放棄跑步：「去年家裡希望世大運如果沒有達標就先暫停去賺錢，但後來有順利的參加，我感覺這是一個機會，因為堅持到最後取得了資格，讓我覺得說不定還可以拼個2020年或2024年奧運。」