金門馬／跑出人生目標 陳秉豐男子半馬稱王
台北世大運國手陳秉豐，今天在第11屆金門馬拉松男子半馬組跑出1小時11分57秒的佳績，首度參賽就抱回冠軍，不過他透露去年世大運前一度因為經濟與家人壓力考慮要放棄跑步，但最終用成績向家人證明自己的選擇，現在他也將目標擺在2020年東京奧運。
身為361度年度簽約選手的陳秉豐，今年首度參加金門馬拉松就寫下佳績，以1小時11分57秒成績抱回冠軍，雖然未能超越個人最佳的1小時08分27秒，但對於目前以2月日本香川丸龜半馬賽在進行調整的他來說，仍是繳出相當亮眼的成績。
陳秉豐透露，其實近年來一直都很想參加金門馬拉松，但都因為報名秒殺無緣參賽，不過今年他以贊助單位361度年度簽約選手的身分參賽，就不負眾望的拿下男子半馬冠軍，而同為361度年度簽約選手的黃文良也以1小時13分13秒成績拿下第2名。
「今天跑起來感覺不錯，風沒有預期的大，雖然早上剛起床的時候還在顫抖，但天氣也沒預期的冷。」談到金門馬初體驗就摘冠時陳秉豐說：「其實這次來主要是以2月的香川丸龜半馬賽來做調整，去年我跑到一半中途不舒服棄賽，今年希望去把去年的夢完成。」
去年陳秉豐披上國手戰袍站上台北世大運舞台，不過他透露曾一度因為經濟壓力要放棄跑步：「去年家裡希望世大運如果沒有達標就先暫停去賺錢，但後來有順利的參加，我感覺這是一個機會，因為堅持到最後取得了資格，讓我覺得說不定還可以拼個2020年或2024年奧運。」
陳秉豐表示，在世大運後家人對於他的馬拉松生涯也有了不同看法，甚至由過去的反對轉為支持：「他們認為我因為跑步而有所改變，願意朝著興趣去學習，以前不知道自己目標在哪裡，因為跑步我開始會為了比賽和成績去找一些資料，為了調整狀態會去多讀一點書，為了出國會多學一點日文和英文。」
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