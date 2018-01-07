親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
台棒西進大陸
運動員轉職人生

氣象專家示警！台灣恐出現極寒冷天氣

低溫又下雨 新北烏來峽谷馬拉松3千人穿雨衣開跑

2018-01-07 06:10聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市第二屆烏來峽谷馬拉松今天凌晨在雨中低溫鳴槍起跑，3千多名跑者不畏低温冒雨前進，大會特地準備太空毯在終點為跑者們保暖，避免失温。

烏來峽谷馬拉松去年底才獲得賽道認證，馬上就辦第2屆賽事，上屆活動是在3年前，辦完之後碰上蘇迪勒颱風來襲，重創烏來，所以第2屆延到今年才辦。

主辦單位表示，其實在15度的低溫跑馬拉松，是最舒適的，沒有太陽不會太熱，跑起來會覺得非常的舒服，唯一的遺憾就是下雨，會影響跑者的身體狀態，也沒有辦法好好的欣賞烏來峽谷的大好風光。

大會醫師建議，跑步的時候要注意調整速度，跑步速度不要太快，以免碰撞後滑倒，雖然下雨，但還是要注意攝取水分及電解質，覺得不舒服就要馬上停止或者是向醫護跑者求助，沿途也會有機車隨時巡查。

沿途除了主辦單位設補給站，沿路的旅宿業者也擺出補給攤位，有跑者開玩笑說，「上次看到這種情況，是媽祖出巡的時候」。

烏來峽谷馬拉松新年前取得全馬及半馬賽道距離丈量的AIMS國際認證，成為2018年台灣首個個鳴槍起跑的國際認證賽事，也是新北市繼萬金石馬拉松取得IAAF銀標籤證書後，又一個取得是認證的路跑賽事，新北市府觀光旅遊局認為可提高全球跑者到新北市轄內萬里、金山、石門、烏來旅遊路跑的意願。

2016年台灣路跑賽事統計有703場，推估全年參賽人次近百萬，有認證的賽事屈指可數。烏峽馬取得的AIMS認證偏重賽道量測和賽道品質，主要確認全馬丶半馬里程數合乎國際賽事規範。

新北市烏來峽谷馬拉松跑者低溫下穿雨衣路跑。記者施鴻基/攝影
新北市烏來峽谷馬拉松跑者低溫下穿雨衣路跑。記者施鴻基/攝影
分享
新北市烏來峽谷馬拉松跑者低溫下穿雨衣路跑。記者施鴻基/攝影
新北市烏來峽谷馬拉松跑者低溫下穿雨衣路跑。記者施鴻基/攝影
分享

萬金石馬拉松

相關新聞

渣打馬拉松／蒙眼路跑 陳傑害怕仍故作鎮定

2018-01-06 17:15

路跑／中國馬拉松顏值女王 李文杰被驗出禁藥

2018-01-06 14:08

渣打馬拉松／陳傑體驗黑暗路跑 敬佩視障者

2018-01-06 15:56

路跑／超馬三太子 周日征戰廈馬

2018-01-04 22:48

影／8大美景、7大賽事 全球跑者都來台朝聖

2018-01-04 10:00

路跑／台灣最硬斗的賽事前三名 跑友選出的是...

2018-01-01 15:41

影／太麻里迎不到曙光 比基尼沙灘路跑一樣耀眼

2018-01-01 07:14

熱門文章

MLB／基特年花1.5億聘自己 還另有年終獎金

2018-01-06 10:01

中職／4隊玩10年堪稱棒壇「奇蹟」 新軍在哪？

2018-01-06 13:23

NBA／騎士湯瑪斯重返先發 最開心不用再被包夾

2018-01-06 10:15

MLB／洋基再度找金鶯 就是想要馬恰多

2018-01-06 09:00

日職／日本傳奇星野仙一驟逝 享壽70歲

2018-01-06 09:25

MLB／比一朗還狂 53歲三千安阿伯想重返大聯盟

2018-01-06 12:01

NBA／客場之旅有望歸隊 羅斯：該贏一座冠軍了

2018-01-06 09:23

NBA／明星賽先挑詹皇 字母哥：說不定會來公鹿

2018-01-06 09:50

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top