低溫又下雨 新北烏來峽谷馬拉松3千人穿雨衣開跑

2018-01-07 06:10 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市第二屆烏來峽谷馬拉松今天凌晨在雨中低溫鳴槍起跑，3千多名跑者不畏低温冒雨前進，大會特地準備太空毯在終點為跑者們保暖，避免失温。

烏來峽谷馬拉松去年底才獲得賽道認證，馬上就辦第2屆賽事，上屆活動是在3年前，辦完之後碰上蘇迪勒颱風來襲，重創烏來，所以第2屆延到今年才辦。

主辦單位表示，其實在15度的低溫跑馬拉松，是最舒適的，沒有太陽不會太熱，跑起來會覺得非常的舒服，唯一的遺憾就是下雨，會影響跑者的身體狀態，也沒有辦法好好的欣賞烏來峽谷的大好風光。

大會醫師建議，跑步的時候要注意調整速度，跑步速度不要太快，以免碰撞後滑倒，雖然下雨，但還是要注意攝取水分及電解質，覺得不舒服就要馬上停止或者是向醫護跑者求助，沿途也會有機車隨時巡查。

沿途除了主辦單位設補給站，沿路的旅宿業者也擺出補給攤位，有跑者開玩笑說，「上次看到這種情況，是媽祖出巡的時候」。

烏來峽谷馬拉松新年前取得全馬及半馬賽道距離丈量的AIMS國際認證，成為2018年台灣首個個鳴槍起跑的國際認證賽事，也是新北市繼萬金石馬拉松取得IAAF銀標籤證書後，又一個取得是認證的路跑賽事，新北市府觀光旅遊局認為可提高全球跑者到新北市轄內萬里、金山、石門、烏來旅遊路跑的意願。