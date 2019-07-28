直言集／高雄都由綠轉藍了 氣爆謎團何時能解

2019-07-28 01:09 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 王慧瑛



高雄市政府設在三多路、凱旋路口的氣爆裝置藝術園區，把氣爆現場的管線做成裝置藝術，讓民眾省思都市安全重要。記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook

高雄氣爆將滿五周年，善款用途的爭議至今無法釐清，即便高雄已由綠轉藍，由韓國瑜主政，謎團依舊未解；韓國瑜的信誓旦旦，恐成二○二○總統大選的不定時炸彈。

高雄氣爆的苦難，集結了台灣各界的愛心，但逾四十五億元善款未必真如捐款人所願，悉數用在災民身上。在前市長陳菊主政時期，傳出公共藝術品太貴、市府幫災民代位求償的六千萬元律師費是天價等爭議，甚至傳出有些錢花在不該花的項目上，都被質疑用途違背民間捐款初衷，認為被告廠商與政府該賠償的，不應由大眾的善心埋單。

韓國瑜主政後雖標榜愛與包容，但對氣爆善款調查一事並非沒有態度。四月間，高雄市議會定期會由高雄市府進行「石化氣爆善後處理情形專案報告」，韓就主張另組善款專戶管理委員會，跳脫政黨色彩，公平檢視善款用途是否適當，把疑點查清楚。

韓說得有魄力，但幾個月過去，新的善款委員會沒成立，舊的委員會不僅沒改組，第一召集人、副市長洪東煒將轉任土開公司總經理，第二召集人、社會局長葉壽山也轉戰到屏東選立委，調查進度已停滯。

韓國瑜若說不清楚善款的來龍去脈，不僅辜負支持者的期待，也給綠營相罵本，先前的種種質疑只是為了選舉的故布疑陣，對二○二○總統大選攻防肯定失分。莫忘世上苦人多，查清楚應該花在氣爆受苦者身上的善款用途，也是韓國瑜不可迴避的責任。