親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多明尼加斷邦交
油價設緩漲機制
水保區居民辛酸
五一勞工爭權益
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合
合康雲極

血汗的奴工教授：英國大學的「非典型聘僱」

國民黨台北市長初選 五度參選的丁守中勝出

勞工平均薪資近5萬？ 賴揆提數據讓網友都道歉了

2018-05-02 10:45聯合新聞網 綜合報導

行政院長賴清德。聯合報系資料照
行政院長賴清德。聯合報系資料照
分享

勞工上班都在做功德？行政院長賴清德在51勞動節前夕表示，因為去年的努力，勞工不僅工時減少，連平均薪資也逼近5萬元，創下歷史新高。針對這般言論，不少網友紛紛留言諷刺地道歉：「對不起大家，我拉低平均了」。

台灣嚴重的低薪問題，讓不少年輕人不敢生小孩、買不起房，對未來感到茫然，賴揆卻在30日出席「全國模範勞工表揚典禮」時，除了表揚51位優秀勞工，更致詞表示，去年全年經濟成長率為2.86%，是近3年最高，「全年外銷訂單達到44928億美元，也是歷史新高，股市站穩一萬點，都可以反應經濟發展已經走出過去的困境」，再加上因為蔡政府2年內調整2次基本工資，不但減少工作時數，勞工的平均收入更來到4萬9989元，創下史上新高。

針對賴揆這番言論，國民黨前立委孫大千昨晚在臉書發文，痛批賴清德與勞工團體之間有巨大的認知落差，「賴清德院長，你真的和我們生活在同一個台灣嗎？」孫大千表示指出，如果勞工的平均薪資已經高達近5萬，蔡英文就不需要提出「基本工資3萬元」的夢想，也不需要立「最低工資法」，他直問賴清德，當他說出「平均工資4萬9989元」這個數據時，難道都不會心虛？這究竟是「自我陶醉」，還是「自我催眠」？

賴揆所提出的數據與民意脫節，不少網友紛紛在網路上留言道歉，「對不起大家，我拉低平均了」、「我應該申請低收入戶證明了」、「基層勞工做功德啊」、「平均5萬，不靠加班跟獎金再來說嘴吧」、「兒子今晚下班一定要問為什麼只有2萬2，剩下的是暗藏了嗎？」

事實上，勞動部長許銘春今年3月在立院備詢進行業務報告時，也提到106年的工業及服務業受雇員工的平均月薪為49989元，許銘春表示，由於服務業的計算範圍包含餐飲、住宿、通訊、資訊、金融、保險、不動產等，其中有些確實是高薪。

賴清德薪資低薪

相關新聞

總統喊話 還會再推加薪對策

2018-05-02 01:02

五一勞工上街頭 大喊「每年加薪一成」

2018-05-02 00:08

五一勞動節 賴清德：政府會致力提升勞動條件

2018-05-01 18:38

勞團抗議勞基惡法大遊行 勞動部這樣說

2018-05-01 17:48

影／要加薪爭勞權！五一萬名勞工憤怒遊行

2018-05-01 14:28

五一凱道遊行 訴求勞權公投、加薪10%

2018-05-01 13:07

五一勞動節 時代力量成立守護勞工小組

2018-05-01 10:58

熱門文章

洪孟楷批蔡英文：斷交也不提中華民國 史上最爛外交總統

2018-05-01 14:58

璩美鳳要去感恩餐會握扁手 勇哥：非常嚴重的國安危機

2018-05-01 14:28

陳師孟查扁案踢鐵板！慶啟人遞狀給29監委申請迴避

2018-05-01 18:14

多明尼加與我斷交 范世平：無感、我們依然快樂活著

2018-05-01 22:41

陳師孟查諷扁劇 慶啟人遞狀28監委申請迴避

2018-05-02 00:44

真金換絕情 那些拿到錢馬上斷交的邦交國

2018-05-02 08:00

外交部召見抗議 多明尼加大使以個人身分道歉

2018-05-01 13:30

護翡翠水庫30年 8成坪林人沒自來水

2018-05-01 23:54

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top