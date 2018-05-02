勞工平均薪資近5萬？ 賴揆提數據讓網友都道歉了

2018-05-02 10:45 聯合新聞網 綜合報導



行政院長賴清德。聯合報系資料照 分享 facebook

勞工上班都在做功德？行政院長賴清德在51勞動節前夕表示，因為去年的努力，勞工不僅工時減少，連平均薪資也逼近5萬元，創下歷史新高。針對這般言論，不少網友紛紛留言諷刺地道歉：「對不起大家，我拉低平均了」。

台灣嚴重的低薪問題，讓不少年輕人不敢生小孩、買不起房，對未來感到茫然，賴揆卻在30日出席「全國模範勞工表揚典禮」時，除了表揚51位優秀勞工，更致詞表示，去年全年經濟成長率為2.86%，是近3年最高，「全年外銷訂單達到44928億美元，也是歷史新高，股市站穩一萬點，都可以反應經濟發展已經走出過去的困境」，再加上因為蔡政府2年內調整2次基本工資，不但減少工作時數，勞工的平均收入更來到4萬9989元，創下史上新高。

針對賴揆這番言論，國民黨前立委孫大千昨晚在臉書發文，痛批賴清德與勞工團體之間有巨大的認知落差，「賴清德院長，你真的和我們生活在同一個台灣嗎？」孫大千表示指出，如果勞工的平均薪資已經高達近5萬，蔡英文就不需要提出「基本工資3萬元」的夢想，也不需要立「最低工資法」，他直問賴清德，當他說出「平均工資4萬9989元」這個數據時，難道都不會心虛？這究竟是「自我陶醉」，還是「自我催眠」？

賴揆所提出的數據與民意脫節，不少網友紛紛在網路上留言道歉，「對不起大家，我拉低平均了」、「我應該申請低收入戶證明了」、「基層勞工做功德啊」、「平均5萬，不靠加班跟獎金再來說嘴吧」、「兒子今晚下班一定要問為什麼只有2萬2，剩下的是暗藏了嗎？」

事實上，勞動部長許銘春今年3月在立院備詢進行業務報告時，也提到106年的工業及服務業受雇員工的平均月薪為49989元，許銘春表示，由於服務業的計算範圍包含餐飲、住宿、通訊、資訊、金融、保險、不動產等，其中有些確實是高薪。