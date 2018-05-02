五一勞工上街頭 大喊「每年加薪一成」

2018-05-02 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ／台北報導



「五一行動聯盟」昨天在勞動節號召萬人走上街頭，小朋友與家人參加遊行，因體力不支，在父親肩膀上打瞌睡。 記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

昨天是五一勞動節，由勞團、各工會、民間社團組成的「五一行動聯盟」號召勞工上街頭，從總統府前的凱達格蘭大道起，沿途怒喊「反過勞、拚公投、要加薪、爭勞權」，最終至立法院在拒馬掛上布條及施放「狼煙」，用行動抗議今年一月勞基法修惡通過，並呼籲全民公投連署，廢止勞基新法。

五一行動聯盟稱昨有上萬名勞工走上街頭。勞動部長許銘春則回應說，勞工朋友的心聲與建議，勞動部都聽到，包括調薪、防止過勞及擴大團結權等議題，這些是勞動部政策方向，會與勞工一起努力。

勞基法新制今年一月立法院三讀通過，三月上路，遭勞團批勞基法越修越「倒退魯」，是讓勞工過勞死的版本，今年五一遊行首要訴求因而就是廢除過勞的勞基惡法。勞動人權協會執行長王娟萍說，勞基法修惡，只會讓勞工更慘，希望透過公投連署，翻轉台灣勞工過勞死的惡法。

全國產業總工會理事長、也是擔任遊行總領隊的莊爵安說，遊行是要向政府及雇主大聲宣示勞工權益，並透過全民公投連署，訴求工會組織的強化。

勞權公投聯盟正發動「廢除勞基法修惡」、「立法討回勞工七天國假」等公投連署，台灣電子電機資訊產業工會秘書長林名哲說，遊行前已有五萬份連署書，預估昨遊行後可再增加三千份，但距離卅萬的連署門檻還有很大距離，將持續透過各地勞團及工會發動連署，七月底完成三十萬份連署，八月將資料送中選會。

五一行動聯盟也向政府及雇主喊出要每年加薪一成的訴求。台灣高等教育產業工會研究員陳柏謙說，過去台灣GDP成長，也有通貨膨脹，但歷年基本工資漲幅遠不及GDP成長和通貨膨脹，基本工資今年應一次漲足到兩萬八千元，後續三年勞工應被每年加薪百分之十。