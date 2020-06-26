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馬再籲蔡 重回「一中各表／九二共識」
國民黨改革委員會青年小組昨天舉行記者會捍衛兩岸新論述，指出九二共識遭汙名化後難以被年輕人接受，國民黨必須找到兩岸新價值。昨天適逢韓戰七十周年，前總統馬英九再次呼籲蔡政府應讓兩岸重回「一中各表／九二共識」的基礎，勿讓台海步向戰爭邊緣。
對於改委會青年小組發聲，國民黨前主席洪秀柱表示，「該說的都說了，沒什麼好回應的」。馬英九則肯定年輕人對兩岸論述的關心，但也藉由韓戰爆發紀念日再度提及九二共識的重要性。他呼籲大陸當局應立即停止對台武力恫嚇，蔡政府更應慎思明辨，以人民為念，讓兩岸重回「一中各表／九二共識」的基礎。
針對馬英九的呼籲，總統府表示，歷史已經翻向新的一頁，可以理解馬前總統離開公職已久，對於國人的主流民意、世界的嶄新情勢難免感到陌生，建議馬前總統可以試著與國人共識，而不是回到過去。
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