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國民黨改委會：九二共識被汙名化 繼續擁抱？

聯合報 / 記者劉宛琳／台北報導
國民黨改革委員會推出的兩岸新論述引發國民黨大老不滿，改革委員會青年小組昨舉行記者會捍衛新論述。 記者劉宛琳／攝影
國民黨改革委員會推出的兩岸新論述引發國民黨大老不滿，改革委員會青年小組昨舉行記者會捍衛新論述。 記者劉宛琳／攝影

國民黨改革委員會推出的兩岸新論述，引發黨內大老不滿。改革委員會青年小組昨舉行記者會捍衛新論述。小組成員強調，沒有捨棄九二共識精神，但當它被汙名化後，已無法被年輕人接受，必須思考是否要繼續擁抱，而失去一個世代甚至兩個世代的年輕人。

青年小組成員羅廷瑋表示，所有的改革言論都是希望讓國民黨的蛻變跟得上民意，九二共識有無法抹滅的歷史，「但不應該一直糾結在過去的歷史」，新兩岸論述中的四大支柱—堅持中華民國主權、保障自由民主人權、維護台灣優先、創造雙贏共享繁榮，可以符合社會期待，讓國民黨接上地氣。

青年小組成員、台大生須予謙說，這幾年情勢的改變，讓九二共識被汙名化，導致年輕人無法接受，他能理解黨內前輩對九二共識有感情，但九二共識已經無法維持兩岸交流，再被大陸侵蝕「一中各表」的空間，要好好想想是否還要去擁抱它，而失去一個世代甚至兩個世代的年輕人。

另位成員林杏兒也舉例，過去這些長輩覺得拿著傻瓜相機拍照非常好，但現在年輕人拿的是手機，「傻瓜相機不是不好，但已經不合時宜了」。

台北市議員徐巧芯表示，國民黨必須面對九二共識遇到阻礙及挑戰，當中國大陸把九二共識和一國兩制拉近，片面改變九二共識的內容，國民黨要怎麼反制？又要如何要求中國大陸回到一九九二年的正軌？

徐巧芯認為，國民黨應該放下敏感神經，找到合理的解方，而不是在檯面上表示不滿就可以解決。

兩岸小組成員黃士修強調，九二共識存廢是假議題，讓外界白白消費，國民黨必須去闡述兩岸和平的價值，青年世代希望看到的是國民黨的核心價值。

兩岸小組成員涂力旋強調，九二共識應該被超越，它可以是定海神針，但必須靈活使用這項工具；新論述中，特別是「黨公職赴陸規範」等優先行動，也是宣示國民黨改革的決心。

九二共識 國民黨 青年 一國兩制

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