金春財載越南偷渡客 岸上再尋獲10名男女
海巡署查緝搶灘偷渡客，昨天發現2名越南人溺斃後，漏夜搜查岸際可疑人士，東巡局又發現10名偷渡客，包括越南籍4男5女和1名大陸籍女子，以及疑接應的6名台灣人。高雄海巡隊今天表示，暫無法確認這群搶灘男女，與金春財漁船有直接關係。不過，據透露，漁船船員曾有人提及當時船長的偷渡客人數，可能不只16人。
高雄海巡隊昨天帶回金財春漁船上的16名越南籍偷渡客，包括13男3女，另有王姓船長和5名船員，昨晚押返高雄隊部。但海巡人員察問金春財共載多少名偷渡客，溺斃的2名越南籍男女，是否是金春財所載的偷渡客，王姓船長一再矢口否認，對載多少人三緘其口，只稱，「既然被你們抓到了，就讓你們辦」，但他否認溺斃的偷渡客是金春財所載的人。
海巡人員對所有船員和偷渡客隔離偵訊，據瞭解，有船員提及當時所載的偷渡客「好像人數比較多」，但船員經深入追問，稱沒一個個算過，也不能確定人數。
高雄海巡隊昨天凌晨3點台東海巡隊，在台東南田外海14.5海里處，查獲金春財漁船涉嫌載16名越南籍偷渡客，但昨天凌晨4點多，海巡署第13岸巡總隊、台東機動查緝隊、台東縣警察局等單位，又在附近查獲越南籍偷渡客4男5女和1名大陸女子，由台東13岸巡總隊調查中。
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