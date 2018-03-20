親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
越南偷渡客搶灘
深澳電廠案過關
藍綠各黨拚選戰
李敖人生劃句號
台灣旅行法生效
世代調查首部曲
政治
軍事
綜合

公審國王換路名？義大利反省法西斯的逆襲

習近平：祖國每一寸領土絶對不可能從中國分割出去

金春財載越南偷渡客 岸上再尋獲10名男女

2018-03-20 11:45聯合報 記者林保光╱即時報導

海巡人員押金春財漁船到高雄。記者林保光／翻攝
海巡人員押金春財漁船到高雄。記者林保光／翻攝
分享
海巡署查緝搶灘偷渡客，昨天發現2名越南人溺斃後，漏夜搜查岸際可疑人士，東巡局又發現10名偷渡客，包括越南籍4男5女和1名大陸籍女子，以及疑接應的6名台灣人。高雄海巡隊今天表示，暫無法確認這群搶灘男女，與金春財漁船有直接關係。不過，據透露，漁船船員曾有人提及當時船長的偷渡客人數，可能不只16人。

高雄海巡隊昨天帶回金財春漁船上的16名越南籍偷渡客，包括13男3女，另有王姓船長和5名船員，昨晚押返高雄隊部。但海巡人員察問金春財共載多少名偷渡客，溺斃的2名越南籍男女，是否是金春財所載的偷渡客，王姓船長一再矢口否認，對載多少人三緘其口，只稱，「既然被你們抓到了，就讓你們辦」，但他否認溺斃的偷渡客是金春財所載的人。

海巡人員對所有船員和偷渡客隔離偵訊，據瞭解，有船員提及當時所載的偷渡客「好像人數比較多」，但船員經深入追問，稱沒一個個算過，也不能確定人數。

高雄海巡隊昨天凌晨3點台東海巡隊，在台東南田外海14.5海里處，查獲金春財漁船涉嫌載16名越南籍偷渡客，但昨天凌晨4點多，海巡署第13岸巡總隊、台東機動查緝隊、台東縣警察局等單位，又在附近查獲越南籍偷渡客4男5女和1名大陸女子，由台東13岸巡總隊調查中。

海巡船艇昨押金春財漁船到高雄。記者林保光／翻攝
海巡船艇昨押金春財漁船到高雄。記者林保光／翻攝
分享
高雄海巡隊昨天凌晨在海上查緝金春財漁船涉嫌載偷渡客。記者林保光／翻攝
高雄海巡隊昨天凌晨在海上查緝金春財漁船涉嫌載偷渡客。記者林保光／翻攝
分享
金春財漁船押返高雄。記者林保光／攝影
金春財漁船押返高雄。記者林保光／攝影
分享
海巡人員在金春財漁船船艙發現越南籍偷渡客。記者林保光／翻攝
海巡人員在金春財漁船船艙發現越南籍偷渡客。記者林保光／翻攝
分享

偷渡海巡署越南

相關新聞

疑人蛇集團大規模偷渡？台東再逮10名偷渡客

2018-03-20 12:19

不承認載偷渡溺死者 金春財船長恐涉過失致死

2018-03-20 12:13

台東2死偷渡案查無具體證據 1台籍男子10萬交保

2018-03-20 11:16

「累犯」金春財號若再犯確實 漁業署：可直接撤照

2018-03-20 11:05

屢次載運偷渡客 金春財仍可「大方」報關出海

2018-03-20 09:57

假依親真打工！有些越南小孩 被安排採茶種田

2018-03-20 00:11

越南偷渡客 大舉搶灘台東？

2018-03-20 00:04

偷渡淘金…大陸人不來 換成越南人

2018-03-20 00:01

為何冒險偷渡…台越工資差5倍

2018-03-19 23:55

東部海防鬆 從對岸坐舢舨偷渡搶灘

2018-03-19 23:51

歷年最大偷渡案 40人蹲牢4個月遣返

2018-03-19 23:48

台東海域查獲漁船載偷渡客 檢巡疑與小艇搶灘同一件

2018-03-19 16:56

不排除還有偷渡客 海巡署大批人力持續搜尋

2018-03-19 15:40

大浪打翻橡皮艇 5越南偷渡客游上岸2溺斃

2018-03-19 14:35

偷渡來台釀死／大陸經濟起飛 偷渡換越南人

2018-03-19 14:08

台東南田橡皮艇搶灘翻覆 5越南偷渡客2死

2018-03-19 11:27

海巡查獲漁船載16越南偷渡客 疑與2死偷渡有關

2018-03-19 11:09

船長要求游上岸 越南偷渡客台東南田搶灘2死2失蹤

2018-03-19 08:58
看更多

熱門文章

「滿城盡是吳音寧」 李艷秋：這就是現在的台灣

2018-03-19 12:41

8億善款遭質疑濫用 傅崐萁：不滿意可退費，花蓮概括承受

2018-03-19 12:56

13年後出現3千公噸廢棄太陽能板 綠能恐變環境殺手

2018-03-19 15:16

網友退款氣到飆淚 花蓮地震善款委員會公布退款流程

2018-03-19 15:16

陳水扁幫兒子站台 孫大千：讓小英政府難堪

2018-03-19 13:28

不甩！張善政善款釋疑 館長：我要退款謝謝

2018-03-19 14:13

昔批馬英九「圍城」 蔡政府卻築2倍高「柏林圍牆」

2018-03-19 15:35

8成居民不知要蓋燃煤電廠 藍委：全都來會坐不下

2018-03-19 17:05

握有柯文哲相關資料 呂秀蓮：黨若禮讓他我就公布

2018-03-19 15:55

不滿意就退錢 486要回200萬花蓮捐款改給育幼院

2018-03-19 17:34

花千億蓋蚊子電廠 蔣萬安轟經濟部：跳針

2018-03-19 16:14

昔日反核今變節？陳學聖一張照片打臉鄭麗君

2018-03-19 13:32

陸戰隊赴美協訓 穿我軍服和美軍合影在陸媒曝光

2018-03-19 15:31

洛夫和李敖都將獲總統褒揚 他們看為何余光中沒有

2018-03-19 18:05

徐巧芯：民眾經比較 「那個馬英九」做得沒原本想的差

2018-03-19 20:42

傅崐萁指善款不滿可退款 綠議員批幹話一籮筐

2018-03-19 21:47

帶頭用年輕人 侯友宜：不用是國民黨30年來最大錯誤

2018-03-19 20:09

網紅紛紛討回花蓮捐款 羅友志問：活不下去是不是災？

2018-03-20 11:09

影╱深澳環評過關 綠營立委：支持不下去

2018-03-19 16:24

陳明通11年後重掌陸委會 盤點能回鍋當官的狠角色

2018-03-20 08:00

須文蔚：台灣的政治對立 讓無根的洛夫很受傷

2018-03-19 17:55

大鵬部長寫文章 大談初戀分手內幕

2018-03-19 23:21

不知自己身世 蔣萬安高中才知道真相

2018-03-19 21:01

作家顏擇雅：李敖成為痞子 劉曉波成為聖人

2018-03-19 21:38

他要吳敦義支持勞權公投 證明國民黨沒打假球

2018-03-20 08:13

陸促美糾正錯誤 美國務院：信守「一中政策」

2018-03-20 02:24

為何冒險偷渡…台越工資差5倍

2018-03-19 23:55

越南偷渡客 大舉搶灘台東？

2018-03-20 00:04

蔡正元：李敖稀罕台獨人士褒揚嗎？

2018-03-19 14:35

三一九槍擊案14周年 一份報紙看當時的社會氛圍

2018-03-19 16:11

傅崐萁選桃園市長？ 國民黨部：尊重其立場

2018-03-19 19:07

傅崐萁擬參選桃園市長？ 民進黨桃市黨部：不影響選情

2018-03-19 16:39

警察每次被動員獎金僅445元 葉俊榮：執勤士氣高

2018-03-19 13:39

無煙煤是乾淨煤？謝立功酸：姑婆芋是芋頭姑姑？

2018-03-19 14:57

駁社運良心已死之說 詹順貴：逐步落實理想

2018-03-19 14:48

政治番仔火！版主超抓狂 這種貼文一律刪

2018-03-20 09:00

「詩魔」洛夫寫詩 「凡人二重唱」兒子莫凡譜曲

2018-03-19 13:47

林口電廠沒黑煙就沒汙染？ 新北環保局：PM2.5看不到

2018-03-19 17:40

陳師孟：查諷扁行動劇 將至少詢問扁2次

2018-03-19 20:18

深澳環評過下一個失守大潭藻礁？ 鄭文燦：兼顧保育

2018-03-20 03:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top