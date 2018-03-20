金春財載越南偷渡客 岸上再尋獲10名男女

2018-03-20 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



海巡人員押金春財漁船到高雄。記者林保光／翻攝 分享 facebook 海巡署查緝搶灘偷渡客，昨天發現2名越南人溺斃後，漏夜搜查岸際可疑人士，東巡局又發現10名偷渡客，包括越南籍4男5女和1名大陸籍女子，以及疑接應的6名台灣人。高雄海巡隊今天表示，暫無法確認這群搶灘男女，與金春財漁船有直接關係。不過，據透露，漁船船員曾有人提及當時船長的偷渡客人數，可能不只16人。

高雄海巡隊昨天帶回金財春漁船上的16名越南籍偷渡客，包括13男3女，另有王姓船長和5名船員，昨晚押返高雄隊部。但海巡人員察問金春財共載多少名偷渡客，溺斃的2名越南籍男女，是否是金春財所載的偷渡客，王姓船長一再矢口否認，對載多少人三緘其口，只稱，「既然被你們抓到了，就讓你們辦」，但他否認溺斃的偷渡客是金春財所載的人。

海巡人員對所有船員和偷渡客隔離偵訊，據瞭解，有船員提及當時所載的偷渡客「好像人數比較多」，但船員經深入追問，稱沒一個個算過，也不能確定人數。