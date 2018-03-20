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台東2死偷渡案查無具體證據 1台籍男子10萬交保

2018-03-20 11:16聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東昨天凌晨發生首宗越南偷渡客案，海巡人員查獲3名越南偷渡客，以及疑似人蛇集團成...
台東昨天凌晨發生首宗越南偷渡客案，海巡人員查獲3名越南偷渡客，以及疑似人蛇集團成員的黃姓與林姓男子等8名台籍人士。記者羅紹平／攝影
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台東昨天凌晨發生首宗越南偷渡客案，2名越南人落海溺斃，同時間高雄海巡隊也在台東南田外海查獲金春財漁船載運其他16名越南偷渡客，案經台東地檢署漏夜偵訊後，承辦檢察官今天上午諭令疑為人蛇集團成員的台籍黃姓男子10萬元交保，林姓船員與其他6名接應男子無保請回，3名越南偷渡客則交由移民署安置，擇日驅逐出境。

另，繼昨天凌晨查獲3名越南偷渡客之外，海巡署第一三岸巡總隊、台東機動查緝隊、台東縣警察局等單位，昨天晚上又陸續在台東縣南田、塔瓦溪岸際等處查獲9名越南籍（3男、6女）與1名大陸籍女子共10名偷渡犯，全案一併移送台東地檢署擴大偵辦中。

昨天凌四點多發生在台東縣與屏東縣界塔瓦溪海灘的偷渡案，不僅是台東首宗越南偷渡案件，還有一男一女兩名偷渡客落海溺斃，引起社會關注，雖然全案涉及過失致死重大刑責，但經過一天偵訊，東巡局第一三岸巡總隊所逮捕的三名偷渡客、2名疑似人蛇集團黃姓與林姓台籍男子，以及在岸上負責接應的6名台籍人士，對案情關鍵性問題，均表示「不知情」，無具體證據與金春財漁船連結，檢方今天上方只能諭令台籍黃姓男子10萬元交保，林姓船員與其他6名接應男子無保請回。

據透露，三名越南偷渡均表示，包括2名死者在內，5人均以6500美元代價請人蛇集團安排偷渡，過程全聽從人蛇集團安排，不曾多問，所以他們5人上船後也不知船名；至於黃姓及林姓男子雖坦承駕駛橡皮艇載送5名越南人偷渡，但對偷渡客是否從金春財漁船下來，也說「不知道」，岸上負責接應的6名台籍男子也供稱「受雇到台東接人，但不知偷渡客怎麼上岸」。

法界人士指出，如有證據證明越南偷渡客均搭乘金春財漁船，金春財漁船船長恐涉及過失致死刑責，否則包括昨天上岸的3名越南偷渡客及疑似人蛇集團成員的黃姓及林姓台籍男子等人，就只涉嫌違法入境「偷渡」刑責，依法可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣9萬元以下罰金。

海巡署東部地區巡防局第十巡防區昨天凌晨2點，在雷達上發現南田東方4海浬處出現小型船隻快速朝岸際航行，隨即動員前往塔瓦溪岸際圍捕查緝，同日凌晨4時許，發覺塔瓦西岸際有2名偷渡客溺水昏迷，送醫不治，另在距塔瓦溪南岸岸際50公尺處防風林內查獲3名偷渡客及2名台籍人士，並查獲涉嫌駕駛車輛接應6名台籍男子。

台東昨天凌晨發生首宗越南偷渡客案，海巡人員查獲3名越南偷渡客，以及疑似人蛇集團成...
台東昨天凌晨發生首宗越南偷渡客案，海巡人員查獲3名越南偷渡客，以及疑似人蛇集團成員的黃姓與林姓男子等8名台籍人士。圖／東巡局提供
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台東昨天凌晨發生首宗越南偷渡客案，海巡人員查獲3名越南偷渡客，以及疑似人蛇集團成...
台東昨天凌晨發生首宗越南偷渡客案，海巡人員查獲3名越南偷渡客，以及疑似人蛇集團成員的黃姓與林姓男子等8名台籍人士。記者羅紹平／攝影
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台東昨天凌晨發生首宗越南偷渡客案，海巡人員查獲3名越南偷渡客，以及疑似人蛇集團成...
台東昨天凌晨發生首宗越南偷渡客案，海巡人員查獲3名越南偷渡客，以及疑似人蛇集團成員的黃姓與林姓男子等8名台籍人士。圖／東巡局提供
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偷渡越南

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