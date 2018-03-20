「累犯」金春財號若再犯確實 漁業署：可直接撤照

2018-03-20 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



台東昨天驚傳偷渡犯搶灘卻翻船不幸死亡，曾有偷渡紀錄的東港籍「金春財」漁船再傳可能涉案，漁業署上午表示，這次因涉及人命傷亡，情節重大，已是累犯的金春財漁船如果確有涉案，這次將直接撤銷漁業執照。

設籍屏東東港的金春財號為CT3噸級漁船，近年至少3度因偷渡他國人士被查緝在案，加上變造艙體等疑似違規案件，被海巡署列為重點查緝對象，不意昨天台東傳出越南籍偷渡客搶灘傷亡事件，金春財又傳涉嫌。

金春財1年內連涉3案，屢屢「出包」，致外界質疑政府公權力不張，對這類走私偷渡事件已束手無策！漁業署副署長王正芳上午表示，漁業署處置偷渡案件的原則是「先司法，後行政」，全按走私偷渡處分標準處理，沒有縱放。

漁業署漁政組副組長沈大焜表示，漁船一旦涉嫌偷渡經地檢署判決 明確，漁業署後續的行政裁罰會馬上跟進，第一次「收照」 (收回執照）半年，限制出港作業，第2次1年，第3次即撤照，從此不得再從事漁業。

他說，金春財號去年4月19日傳出偷渡，但地檢署「查無實證」，8月15日再度涉案，當時徐姓船長被判刑18個月，漁業署據而撤銷徐的船員執照，並非毫無處置。目前這類案件，地檢署偵辦的對象多為船長，若船主亦涉入，一判決有罪，就會直接撤照。

不過沈大焜表示，金春財號已是「累犯」，且這次並傳出傷亡，情節重大。如果金春財這次真的再違規偷渡，漁業署依相關處分規定，不必等待判決結果，直接就可撤照。