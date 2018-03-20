越南偷渡客 大舉搶灘台東？

兩名越南人落海溺斃，成功上岸的越南偷渡客（中）藏匿岸邊林投樹叢裡，被海巡人員查獲時因全身濕透，全身不斷發抖，海巡人員隨即脫下外套讓偷渡客保暖。 圖／東巡局提供 分享 facebook

兩名越南偷渡客昨天凌晨溺斃在台東縣南田村塔瓦溪出海口，海巡人員隨即在岸邊逮到另外三名越南偷渡客和兩名台籍人蛇集團成員；高雄海巡隊警艇也在南田外海查獲載運十六名越南偷渡客的漁船，研判兩案有關。

海巡人員指出，過去曾發生人蛇集團發現查緝人員而將偷渡客丟包溺斃意外，但昨天溺斃的一男一女，可能是在橡皮艇靠岸搶灘時被海浪打翻，因不諳水性而溺斃。被逮的偷渡客供稱，他們是以美金六千五百元代價偷渡。

據調查，載十六名越南偷渡客的東港籍金春財號漁船，近一年內已三度被查獲載偷渡客，屏東縣政府農業處長黃國榮表示，金春財號屬漁業署管轄的遠洋漁船，依漁業署法規必須判決確定才會撤照，判決確定前，漁業署只會限制過戶移轉，所以金春財號去年雖兩度遭查獲涉嫌載運偷渡客，仍可以報關出海。

海巡署東巡局第一三總隊表示，昨天凌晨二點十七分，南田安檢所岸際雷達發現，距大武鄉南田村四海里處海面上有小型快速目標朝海岸接近，海巡人員隨即前往埋伏。凌晨四點多，海巡人員在夜視鏡協助下發現偷渡客搭乘的橡皮艇逼近海灘。

海巡人員在偷渡客與人蛇上岸後立即現身圍捕，對方四散逃逸，分別躲進當地的林投樹叢與山區草叢；海巡人員發現有一男一女溺水，先設法救援，但兩人已回天乏術，海巡人員再進入樹叢搜索，查獲兩女、一男等三名全身冷得發抖的越南偷渡客及兩名人蛇集團成員。

涉嫌偷渡越南籍男女的「金春財」號漁船，昨晚被押回高雄海巡隊。 記者林伯驊／攝影 分享 facebook

此時高雄海巡隊掌握東港籍金春財號漁船本月十日從東港出海後，疑在台灣海峽中線接應越南偷渡客，準備伺機偷渡上岸，因發現海巡艦艇巡邏密度甚高，昨天凌晨駛往台東外海；高雄海巡隊通知台東海巡隊協助，於昨天凌晨二點卅七分，在南田外海十四海里處攔下金春財號檢查。

海巡人員在密艙裡找到越南偷渡客十三男、三女，及船長等四名船員，由於海面上一片漆黑，海巡人員無從得知是否已有偷渡客離船上岸，隨即將金春財號押返高雄港偵辦。

王姓船長（六十四歲）供稱，船上只載遭查獲的十六名偷渡客，在南田岸邊溺斃及查獲的越南偷渡客，不是金春財號載的。在台東岸上被查獲的兩名人蛇集團人員，否認與金春財號有關，說「什麼都不知道」，台東檢方和海巡單位深入偵辦中。

高雄海巡隊警艇昨晚八點卅分押著金春財號漁船回到高雄港，準備隔離相關人員釐清案情；金春財號報關出海時，船上除王姓船長外，還有三名台籍、一名越南籍及一名印尼籍等六名船員，但查獲時船上只有船長等四名船員。