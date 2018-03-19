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東部海防鬆 從對岸坐舢舨偷渡搶灘

2018-03-19 23:51聯合報 記者羅紹平黃宣翰林伯驊／連線報導

越南偷渡客昨晨搭橡皮艇從台東南田海灘偷渡上岸，海巡署派出大批人力在現場搜索。 記...
越南偷渡客昨晨搭橡皮艇從台東南田海灘偷渡上岸，海巡署派出大批人力在現場搜索。 記者劉學聖／攝影
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台灣四面環海，對於來自海上的偷渡客，經常防不勝防！海巡署等單位近年加強西部海岸線防範偷渡工作，兵力、警力較少的東部海岸線，逐漸成為不法集團偷渡、走私上岸的目標。

檢方、海巡署及警方等單位表示，近年偷渡來台的越南偷渡客，並非從越南搭船直奔台灣，人蛇集團大多先安排他們以觀光名義到大陸，再由汕頭等沿海地區的小漁港搭舢舨出海，到外海後改搭漁船等較大型船隻，抵達海峽中線地區，交給台灣漁船等接應船隻。

一般人蛇集團都以救生艇接駁偷渡客上岸，一艘救生艇每趟可載八名偷渡客，到接近岸邊五十公尺就讓偷渡客下船自行游上岸；若以接應船隻載廿四名偷渡客為例，救生艇每趟往返不到十分鐘，需約半小時就能讓偷渡客全數上岸。

海巡署等單位表示，近年各單位積極加強西部海岸線的防範偷渡工作，撒下大量兵力、警力，查獲不少越南偷渡客，最近一次是今年一月廿二日晚上在屏東枋寮外海，查獲十八名偷渡客搭快速遊艇準備搶灘，因此人蛇集團才將上岸目標轉到地廣人稀的東部海岸。

東部海巡人員說，台東海岸線長達一百七十六公里，且人煙稀少，近來走私與偷渡有增加趨勢。海巡署東巡局第一三總隊本月十二日，在台東縣大武大竹海邊查獲洋菸走私案，昨天達仁鄉南田村海邊又出現越南偷渡客，證實了海巡人員的猜測。

東巡局資深官員說，東部沿海礁岩及礫石灘居多，且沿岸水深、浪大，走私及偷渡的危險性相當高，但私梟及人蛇集團為牟取暴利，依舊會鋌而走險；相關單位會加強巡守勤務。

偷渡海巡署越南

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