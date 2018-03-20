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假依親真打工！有些越南小孩 被安排採茶種田

2018-03-20 00:11聯合報 記者蔡維斌陳雅玲／雲林縣報導

茶園缺工，有些越南籍兒童來台「假依親、真打工」，被安排上山採茶。 圖／聯合報系資...
茶園缺工，有些越南籍兒童來台「假依親、真打工」，被安排上山採茶。 圖／聯合報系資料照片
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不但越南勞工偷渡來台打工，外交部與移民署去年五月也查獲十一名越南籍兒童來台「假依親、真打工」，被安排到南投、雲林採茶、種田；檢方日前依違反人口販運防制法起訴卅四名假父母，十一名兒童責付「假父母」暫時留台接受照顧。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華說，十一人中有三男、八女，最小年僅八歲，最大十五歲；女童被安排到美容院掃地或打雜，多數兒童被送到山區採茶或種田養豬。

黃怡華說，這件跨國販童案是外交部受理雲林一名八歲女童申請護照，發現她在越南出生，生母卻在台灣，「豈有隔空產子」之理，透過移民署與我駐胡志明市辦事處查訪，偵破此案。

黃怡華說，越南當地仲介涉嫌偽造出生證明，安排這些小孩以依親名義來台，每人代價約台幣九萬至廿一萬元；童工來台採茶的月薪約兩萬元，由假父母代領，再給予數百元零用錢。

由於這些越籍假媽媽多數是為了幫越南親友脫貧才協助小孩來台賺錢，假媽媽們也說無論親生或親戚的孩子，接孩子來台就是為了過好日子，並非故意犯法，因此多數台籍假爸爸都認為「算是協助妻子娘家」而幫忙掩護。

據了解，為了避免這些孩子變成國際人球，法院判決前暫不遣返，由假父母繼續照顧；不過這些孩子的健保被取消，有人還請律師打官司，為孩子爭取保留健保。

越南健保移民打工偷渡

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