偷渡淘金…大陸人不來 換成越南人

2018-03-20 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ／台北報導



海巡人員在南田海邊發現越南偷渡客搭乘的橡皮艇及丟棄的物品。圖／東巡局提供 分享 facebook 「早期都是大陸人偷渡來台淘金，現在換越南人，原因就是經濟問題。」海巡署指出，大陸經濟翻轉，人民不用再偷渡賺錢，而正在打拚的越南人，想賺錢又不想被仲介抽佣，才會偷渡來台。

海巡署指出，早期有很多大陸人偷渡來台，尤其是女性，不少是來台從事賣淫工作，有的是被人蛇集團所騙，有的則自願來台下海，想快速賺錢。

但是早從幾年前，大陸經濟起飛後，想淘金的大陸人早將目標轉為大陸東南沿海，就算來台灣也不用偷渡，直接申請即可；反而是正在打拚經濟的越南人，越來越多以偷渡方式來台灣。

海巡署說，越南人的偷渡路線，多數是先到大陸沿海和人蛇集團接觸，再從福建平潭等地偷渡來台，他們上岸的地點幾乎在新竹、苗栗一帶，這條路線最短。但近來海巡查緝密度提高，風險增大，偷渡集團開始繞往東岸。

移民署則認為，節省仲介費或不想被抽佣，是早期越南人偷渡原因，現在申請到台灣工作相對容易，加上可以旅遊來台，偷渡人數已經日漸減少，反而是逃逸外勞居多。

移民署說，越南偷渡來台情況並未增多，台灣近年來開放南向政策，鼓勵東南亞人士來台旅遊，真想來台灣工作不難，大不了逾期不歸。