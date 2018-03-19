為何冒險偷渡…台越工資差5倍

東巡局昨天在台東與屏東縣界的塔瓦溪海邊，發現一男一女越南偷渡客溺斃，另查獲三名越南偷渡客及兩名疑似人蛇集團成員的台籍男子（前面中），押回隊部偵訊。 圖／東巡局提供 分享 facebook 近年為何越南人冒險偷渡來台？「主要是工資至少是越南的五倍以上！」儘管要打工一年才付得起偷渡費，但因台灣有不少越南籍新住民照應，工作環境「友善」，還是有不少越南人選擇來台賺錢。

嫁來台灣十多年的越南籍新住民武佳慧說，一般靠勞力賺錢的越南人，在越南工作的月薪約新台幣五千元，若偷渡來台工作，只要吃苦耐勞一點，每月可賺到兩萬五千元至三萬元，如果順利工作幾年，就可明顯改善越南家人的經濟狀況。

她表示，近年越南人想要偷渡前往打工的地區，除了台灣，日本、新加坡和香港也相當熱門；一般偷渡來台的越南人，大多在高雄、台北、桃園及新竹等都會區的工廠、建築工地打工，雖然工作較累，但工資相對較高。

海巡署、移民署和警方辦案人員說，越南移工通常可透過仲介公司來台工作，不過有些人認為被剝削而逃跑，後來被相關單位查獲列為黑名單而無法循合法管道入境，或合法工作年限屆滿必須返回越南再重新申請來台，過程繁瑣，最後只好選擇偷渡。

辦案人員說，台灣已有不少越南籍新住民，基於同鄉情誼會照應，國內工作環境對越南人而言「友善」許多，這也是吸引越南偷渡客的重要原因之一。辦案人員舉例，各地林立的「越南店」，既是部分台灣人廉價消費地點，也是不少越南人互訴鄉情的便利場所，維繫著彼此溫度。

辦案人員表示，目前越南偷渡客偷渡來台的價碼，一趟約七千元美金，折合新台幣約廿一萬元，以越南偷渡客打工的收入，大約要辛苦存錢一年以上。由於有不少已在台定居的同鄉可以幫忙，越南偷渡客順利上岸後比較不容易遭查獲。