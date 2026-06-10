新竹氣爆2死2傷火調報告曝 瓦斯漏氣自動警報器有無裝設陷羅生門

新竹市東區高翠路一處便當店昨凌晨發生嚴重氣爆意外，釀兩死兩傷。對此，新竹市消防局今公布火災調查與現場勘察進度，火調人員於事故現場順利清理出該便當店所使用的4桶瓦斯桶，並發現關鍵的軟管斷裂與燒熔跡證，初步研判應是16公斤瓦斯桶軟管因不明原因發生破損或斷裂，導致串接的20公斤及16公斤瓦斯桶在深夜短時間內大量外洩；累積高濃度瓦斯隨後遭遇現場電氣火花（如冰箱或冷氣室外機運作啟動）從而引發劇烈氣爆。

消防局長李世恭表示，經火調人員於現場徹查，清理出便當店所使用的4桶瓦斯桶分別為3桶20公斤、1桶16公斤。經仔細檢視瓦斯桶軟管，其中1桶20公斤及1桶16公斤的瓦斯桶軟管明顯斷裂，該16公斤瓦斯桶軟管斷裂處更伴隨有燒熔現象，另2桶20公斤的瓦斯桶軟管則仍緊接於金屬管上。

經查，該便當店於6月8日仍照常營業，當日20時打烊休息時，員工並未察覺有任何瓦斯漏氣異狀，然而至9日凌晨即發生強烈氣爆。消防局由現場跡證研判，本案疑因該16公斤瓦斯桶軟管因不明原因發生破損或斷裂，導致串接之20公斤及16公斤瓦斯桶在深夜短時間內大量外洩；累積之高濃度瓦斯隨後遭遇現場電氣火花（如冰箱或冷氣室外機運作啟動）從而引發劇烈氣爆。

消防局為釐清管線配置，亦通知本案瓦斯行負責人至現場說明。負責人提供當初安裝時的照片，顯示瓦斯桶有連結瓦斯自動切換開關閥、流量表及瓦斯更換自動回call裝置等設備，但經火調人員比對照片與徹查現場，尚未發現便當店負責人聲稱所裝設的「瓦斯漏氣自動警報器」，後續將持續就此部分進行調查與責任釐清。

市長高虹安表示，為避免類似事件再次發生，已指示消防局跨局處橫向聯繫，規畫於下周起於3個月內全面清查轄內便當店、飲食店及一般小吃店等液化石油氣使用場所。針對現行法規未納入列管、液化石油氣串接使用量80公斤以下的場所，將透過行政指導方式，輔導業者增設瓦斯漏氣遮斷器、漏氣檢知裝置、防傾倒固定設備及滅火器等安全設施，全面提升營業場所公共安全，並建議中央檢討相關法規，強化安全管理機制。

市府呼籲，餐飲業者與市民務必落實「人離火熄」的安全原則，每日打烊前應確實關閉瓦斯來源總開關。若民眾於日常生活中聞到異常瓦斯異味，應保持冷靜，立即禁止任何火源與開啟電器（避免產生電火花），迅速打開窗戶維持空氣流通，並立刻撥打119通報消防局前往處理。