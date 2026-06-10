聽新聞
0:00 / 0:00

串接供氣管線劣化風險高 專家：應裝外洩感知器

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導

新竹市東區便當店內的桶裝瓦斯外洩，遭冷氣機電器火花引燃釀災。消防專家表示，一般桶裝瓦斯本身與其零組件若無異常，風險其實不高，但營業場所瓦斯桶常多桶透過管線串接供氣，一旦管線有細縫未察覺，劣化達臨界點時，爆炸威力相當驚人。

大葉大學消防安全學士學位學程副教授周中祺說，瓦斯桶鋼瓶依規定定期檢測，有缺失不會流入市面，因此通常瓦斯桶本身出問題較少，但爐具故障、管線老化滲漏，或老鼠啃咬造成瓦斯外洩，則可能發生危害。

周中祺表示，尤其營業場所使用的液化石油氣通常不只一桶，而是由多桶瓦斯桶透過管線串接供氣，瓦斯桶內液化石油氣屬高壓儲存狀態，若管線發生洩漏且總開關未關閉，即使僅有細微縫隙，若零組件劣化或損壞達到臨界點，洩漏量可能瞬間擴大，一旦快速外洩，遇到火源恐釀重大災害。

對於使用液化石油氣或天然氣系統的老舊建築，專家建議加裝外洩感知器，尤其在深夜或無人活動時，若偵測到濃度異常能立即示警，部分大型機構甚至會連接總機系統進行監控；若可燃氣體外洩未及時發現，只要遇到火源或電器開關產生的火花，甚至金屬碰撞火星，都可能引發爆炸。

氣爆 新竹 爆炸

延伸閱讀

新竹氣爆共波及57戶 原因初判曝光：瓦斯管線破裂洩漏遇電氣火花

新竹氣爆2死！麵包店老夫妻送醫不治 疑便當店瓦斯整夜蓄積引爆

影／新竹氣爆4秒現10多道火光？是瓦斯桶連環爆？消防員這樣分析

竹市高翠路民宅爆炸2死 檢方初判牆面倒塌重擊致命

相關新聞

新竹氣爆 凌晨連炸 2死2傷57戶損

新竹市東區高翠路一處便當店昨發生嚴重氣爆意外，疑因瓦斯外洩蓄積，凌晨三時四十九分引發爆炸，威力之大，瞬間炸垮牆面，緊鄰麵包店二樓一對吳姓夫婦被倒塌磚瓦壓住，送醫後雙亡。整起事故共釀兩死兩傷，五十七戶住宅毀損、十八人有家歸不得。

麵包店夫婦睡夢中遇橫禍 街坊不捨

「爆炸聲大到像是飛彈炸下來。」新竹市高翠路便當店昨凌晨氣爆，附近居民心有餘悸，天亮後見到家園宛如戰場，汽車被炸爛成廢鐵，直呼好可怕。在氣爆中喪生的吳姓夫妻，兒女批戴孝服，昨站在廢墟中與封鎖線前，手握著母親衣物，呼喚雙親名字，難掩悲痛拭淚，讓人為之鼻酸。

消防員：便當店瓦斯漏整夜 蓄氣威力驚人

新竹氣爆奪走兩命，爆炸時短短四秒發生十多次爆炸與火光，威力駭人。消防人員推測，便當店內有四個瓦斯桶，初步認定是店內瓦斯桶或其管線破裂，瓦斯洩漏後，遇到運轉中的冷氣機電器火花，產生劇烈爆炸，確切原因仍待調查釐清。

氣爆店家瓦斯量未達列管門檻 變成隱形地雷

新竹氣爆釀五十七戶建物受損，其中七戶建物毀損雖不影響結構，但暫無法居住，至於氣爆點與兩側共三棟建築物，結構仍待鑑定。新竹市長高虹安表示，已啟動十戶約十八人緊急安置，針對不影響結構的建物，將運用災害準備金支付修繕費用，再循法律途徑代位求償。

串接供氣管線劣化風險高 專家：應裝外洩感知器

新竹市東區便當店內的桶裝瓦斯外洩，遭冷氣機電器火花引燃釀災。消防專家表示，一般桶裝瓦斯本身與其零組件若無異常，風險其實不高，但營業場所瓦斯桶常多桶透過管線串接供氣，一旦管線有細縫未察覺，劣化達臨界點時，爆炸威力相當驚人。

消防署統計 瓦斯外洩氣爆多在深夜清晨

內政部消防署統計，去年全國共有八十三件瓦斯外洩或爆炸事故，多數都發生在一般住宅或餐飲場所，而非大型工業場所，且常發生在深夜或清晨時段，多數為瓦斯或天然氣外洩後，在閉密空間累積，因火源或電器火花引爆造成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。