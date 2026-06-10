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氣爆店家瓦斯量未達列管門檻 變成隱形地雷

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹報導
新竹市東區高翠路便當店突發生嚴重氣爆，便當店前面的汽車受損嚴重。記者郭政芬／攝影
新竹市東區高翠路便當店突發生嚴重氣爆，便當店前面的汽車受損嚴重。記者郭政芬／攝影

新竹氣爆釀五十七戶建物受損，其中七戶建物毀損雖不影響結構，但暫無法居住，至於氣爆點與兩側共三棟建築物，結構仍待鑑定。新竹市長高虹安表示，已啟動十戶約十八人緊急安置，針對不影響結構的建物，將運用災害準備金支付修繕費用，再循法律途徑代位求償。

氣爆便當店現場使用四桶桶裝瓦斯，總串接量為六十八公斤，未達強制列管的八十公斤。高虹安表示，氣爆炸出隱形未爆彈，使用量在八十公斤以下，中央法規無須列管，但這次氣爆點就是八十公斤以下，她呼籲中央檢討現行法規漏洞，將小於八十公斤的場所安全裝置，納入法規強制規範，應設置滅火器、瓦斯漏氣遮斷器、漏氣檢知裝置等。

氣爆現場以氣爆點便當店高翠路二三九號與緊鄰兩側二三七、二四一號受損最嚴重，牆面炸出大洞。

市府表示，除氣爆發生處的前排建物，也將確認遭波及的後排建物建築安全，遭波及建物共五十七戶，其中四十二戶屬玻璃、採光罩破損、輕鋼架掉落等，五戶鐵捲門、外觀受損，不影響居住安全。

市府表示，七戶建物前面毀損，但不影響結構安全，連同氣爆點與兩側鄰房這三戶結構仍待鑑定，總計有十戶無法再居住，將緊急安置，除發放緊急慰問金，協助申請災害救助金，安排災後心理諮商。

消防局調查，該店內串接四桶瓦斯桶，分為三桶十六公斤、一桶廿公斤，總串接量達六十八公斤，未達八十公斤的列管標準。產發處表示，總樓地板面積未達三百平方公尺的小型餐飲場所，未強制規定投保公共意外責任險，將針對此事件檢討，研議是否提高納管標準與強制力。

消防局將在一個月內，全面清查新竹市便當店、飲食店、一般小吃店等液化石油氣使用場所，依規定串接瓦斯桶使用量超過八十公斤以上者，要求落實安全管理，並設置安全設施，例如容器直立防傾倒設施、氣體漏氣警報器、滅火器等；若串接量更高，還需增設與用火設施保持二公尺以上距離等。

氣爆 新竹

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串接供氣管線劣化風險高 專家：應裝外洩感知器

新竹市東區便當店內的桶裝瓦斯外洩，遭冷氣機電器火花引燃釀災。消防專家表示，一般桶裝瓦斯本身與其零組件若無異常，風險其實不高，但營業場所瓦斯桶常多桶透過管線串接供氣，一旦管線有細縫未察覺，劣化達臨界點時，爆炸威力相當驚人。

消防署統計 瓦斯外洩氣爆多在深夜清晨

內政部消防署統計，去年全國共有八十三件瓦斯外洩或爆炸事故，多數都發生在一般住宅或餐飲場所，而非大型工業場所，且常發生在深夜或清晨時段，多數為瓦斯或天然氣外洩後，在閉密空間累積，因火源或電器火花引爆造成。

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