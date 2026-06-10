聽新聞
0:00 / 0:00

麵包店夫婦睡夢中遇橫禍 街坊不捨

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹報導
新竹深夜氣爆，奪走麵包店老闆夫妻生命，其子女昨下午批戴孝服，站在殘破家園外招魂，濛濛細雨中分不清臉上是雨或淚。記者郭政芬／攝影
新竹深夜氣爆，奪走麵包店老闆夫妻生命，其子女昨下午批戴孝服，站在殘破家園外招魂，濛濛細雨中分不清臉上是雨或淚。記者郭政芬／攝影

「爆炸聲大到像是飛彈炸下來。」新竹市高翠路便當店昨凌晨氣爆，附近居民心有餘悸，天亮後見到家園宛如戰場，汽車被炸爛成廢鐵，直呼好可怕。在氣爆中喪生的吳姓夫妻，兒女批戴孝服，昨站在廢墟中與封鎖線前，手握著母親衣物，呼喚雙親名字，難掩悲痛拭淚，讓人為之鼻酸。

氣爆現場監視器拍下驚悚瞬間，凌晨三時四十九分，街頭無預警竄出巨大火球，強烈閃光伴隨震耳欲聾的爆炸聲，火光之後，無數玻璃、建物碎片如同雨點般向外噴散，濃煙瞬間籠罩整條馬路。

大批周邊居民在睡夢中被驚恐震醒，就連十多公尺外都感受到劇烈晃動。許多人驚魂未定，一開門映入眼簾的是整條街滿布瓦礫、被炸爛變形的汽車，以及漫天濃煙，難以想像在幾聲巨響中，熟悉的社區已淪為廢墟。

氣爆所在的高翠路位於竹科園區後方，被磚瓦碎片重壓喪生的吳姓夫妻育有一子一女，吳男的父親為新竹老字號餅店「如美餅舖」創辦人，吳離開家族事業後自行創業，與妻子經營高翠路麵包店數十年。

新竹深夜氣爆造成滿目瘡痍。圖／取自施淑婷臉書
新竹深夜氣爆造成滿目瘡痍。圖／取自施淑婷臉書

「前一晚還和女兒通電話，沒想到成了最後聯繫。」死者張女的母親昨忍著傷痛透露，女兒出生後就在新竹，婚後和女婿開了這家麵包店，夫妻感情非常好，清晨聽聞氣爆後，驚慌失措不斷撥打女兒電話，但電話那頭「已經不通了」，這才意識到，女兒可能在爆炸當下就已經走了。

檢方昨相驗後，死者子女返回事故現場，在法師引導下招魂。吳家兒女神情哀戚，穿戴麻衣孝服，手拿著招魂幡，站在家門口的封鎖線外，雙手合十隨著法師念誦祝禱，周邊散落著磚塊碎片、被炸出屋外的電風扇、自行車、桌椅等雜物，場面令人鼻酸。

死者女兒手握母親生前衣物，在香煙裊裊間呼喊雙親名字，天空間歇下雨，二人在法師協助下擲筊，單次就獲得應允，生者難掩悲痛，雙手頻頻拭淚，瀰漫著哀傷氣氛。

附近居民表示，夫妻待人和善，熱心助人，鄰里關係融洽，未料在睡夢中遭遇橫禍，讓街坊很不捨。鄰居感慨，平時鄰居會聚集在麵包店門口聊天，路過、購物的居民也會互相打招呼，如果發生在白天營業時間，後果不敢想像。

氣爆 新竹

延伸閱讀

昨晚才通電話...新竹氣爆奪2命 老父母：再打已不通、可能那時就走了

影／新竹氣爆奪2命 麵包店夫妻遭磚牆壓死 居民不捨：跟大家感情很好

新竹氣爆畫面曝光 火球衝天、碎片四散 住戶驚喊「這是地獄嗎？」

新竹氣爆2死！麵包店老夫妻送醫不治 疑便當店瓦斯整夜蓄積引爆

相關新聞

新竹氣爆 凌晨連炸 2死2傷57戶損

新竹市東區高翠路一處便當店昨發生嚴重氣爆意外，疑因瓦斯外洩蓄積，凌晨三時四十九分引發爆炸，威力之大，瞬間炸垮牆面，緊鄰麵包店二樓一對吳姓夫婦被倒塌磚瓦壓住，送醫後雙亡。整起事故共釀兩死兩傷，五十七戶住宅毀損、十八人有家歸不得。

麵包店夫婦睡夢中遇橫禍 街坊不捨

「爆炸聲大到像是飛彈炸下來。」新竹市高翠路便當店昨凌晨氣爆，附近居民心有餘悸，天亮後見到家園宛如戰場，汽車被炸爛成廢鐵，直呼好可怕。在氣爆中喪生的吳姓夫妻，兒女批戴孝服，昨站在廢墟中與封鎖線前，手握著母親衣物，呼喚雙親名字，難掩悲痛拭淚，讓人為之鼻酸。

消防員：便當店瓦斯漏整夜 蓄氣威力驚人

新竹氣爆奪走兩命，爆炸時短短四秒發生十多次爆炸與火光，威力駭人。消防人員推測，便當店內有四個瓦斯桶，初步認定是店內瓦斯桶或其管線破裂，瓦斯洩漏後，遇到運轉中的冷氣機電器火花，產生劇烈爆炸，確切原因仍待調查釐清。

氣爆店家瓦斯量未達列管門檻 變成隱形地雷

新竹氣爆釀五十七戶建物受損，其中七戶建物毀損雖不影響結構，但暫無法居住，至於氣爆點與兩側共三棟建築物，結構仍待鑑定。新竹市長高虹安表示，已啟動十戶約十八人緊急安置，針對不影響結構的建物，將運用災害準備金支付修繕費用，再循法律途徑代位求償。

串接供氣管線劣化風險高 專家：應裝外洩感知器

新竹市東區便當店內的桶裝瓦斯外洩，遭冷氣機電器火花引燃釀災。消防專家表示，一般桶裝瓦斯本身與其零組件若無異常，風險其實不高，但營業場所瓦斯桶常多桶透過管線串接供氣，一旦管線有細縫未察覺，劣化達臨界點時，爆炸威力相當驚人。

消防署統計 瓦斯外洩氣爆多在深夜清晨

內政部消防署統計，去年全國共有八十三件瓦斯外洩或爆炸事故，多數都發生在一般住宅或餐飲場所，而非大型工業場所，且常發生在深夜或清晨時段，多數為瓦斯或天然氣外洩後，在閉密空間累積，因火源或電器火花引爆造成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。