影／一夕痛失雙親…新竹氣爆死者子女重返傷心地招魂 場面哀戚

新竹市東區高翠路一家新開幕連鎖便當店今天凌晨發生嚴重氣爆，強大爆炸威力震垮隔壁麵包店牆面，造成睡在二樓的65歲吳姓男子及58歲張姓妻子遭倒塌磚牆重壓，送醫搶救後仍宣告不治。死者子女一夕之間痛失雙親，今天下午在完成相驗後重返事發地進行招魂儀式，神情哀戚，場面令人鼻酸。

今天下午4時許，兩名死者遺體在新竹市立殯儀館完成相驗。檢察官指出，兩人均因胸腹部遭重物擠壓，造成創傷性失血性休克死亡。相驗結束後，家屬隨即返回高翠路事故現場，在法師引導下進行招魂儀式。

現場可見死者兒女神情凝重，其中女兒手中緊握母親生前衣物，呼喊雙親姓名。在法師協助下擲筊時，一次便獲得允筊，兩人難掩悲痛，頻頻拭淚，現場瀰漫哀傷氣氛。

據了解，吳姓夫妻為新竹在地人，育有一子一女。吳男的父親為新竹老字號餅店「如美餅舖」創辦人，吳男離開家族事業後自行創業，與妻子在高翠路經營麵包烘焙及雜貨店多年。附近居民表示，夫妻二人待人和善、熱心助人，與鄰里關係融洽，未料竟在睡夢中遭遇橫禍，消息傳出後令街坊鄰居相當不捨。

新竹市政府下午召開記者會說明最新調查進度。市府統計，此次氣爆共造成57戶建物受損。消防局初步研判，洩漏源可能為便當店使用的液化石油氣瓦斯桶或其管線破裂，瓦斯外洩後疑遇電氣火花引發劇烈爆炸，詳細事故原因仍待後續鑑定及調查釐清。