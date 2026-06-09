氣爆掀「未爆彈」疑慮…未列管便當店釀禍 竹市3個月內全面盤查

新竹市東區高翠路今晨發生一起嚴重氣爆案，該便當店面積約100平方公尺，使用液化石油氣串接量為76公斤，未達80公斤以上列管標準，依法規標準，該場所尚未達到必須列管的條件，不少民眾憂心周邊存在類似的未爆彈。對此，新竹市長高虹安表示，將於三個月內針對轄內使用液化石油氣的小吃店、便當店等場所展開全面盤查。

高虹安指出，依現行中央法規規定，液化石油氣串接使用量達80公斤以上者，必須列管，但此次發生氣爆的便當店因使用量未達80公斤，並非列管對象，也不受相關安全管理規範約束。

氣爆事件發生後，不少市民透過陳情與網路留言反映，擔憂住家周邊是否也存在類似的「未爆彈」。新竹市府今天召開專案會議後決議，將於3個月內針對轄內使用液化石油氣的小吃店、便當店等場所展開全面盤查。

高虹安說明，市府除將加強稽查外，也會透過行政指導方式，要求業者設置滅火器、瓦斯漏氣警報器及自動遮斷等安全設備，從源頭強化防災機制，降低類似事故發生風險。她也呼籲中央檢討現行法規，應藉由此次氣爆事件檢討現行管理制度，研議修正相關法規，補強安全管理的機制。