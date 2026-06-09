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新竹氣爆10戶18人無家可歸 高虹安：緊急安置並啟動代償修繕

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹即時報導
高虹安今天下午緊急召開記者會，說明相關處置狀況。記者郭政芬／攝影
高虹安今天下午緊急召開記者會，說明相關處置狀況。記者郭政芬／攝影

新竹市東區高翠路今晨發生一起嚴重氣爆案，一棟三層樓透天住宅瞬間炸出大洞、爆炸點為一樓便當店，目前已累計至少4人受傷、包括2人死亡。新竹市長高虹安表示，目前共有10戶、18人因房屋受損暫時無法居住，市府已完成緊急安置及旅宿媒合，確保受災民眾在重建期間有安全住所。

高虹安今天下午緊急召開記者會，她提到今早趕赴現場時，發現許多許多居民至今仍受到驚嚇，有長者回憶氣爆瞬間甚至被震離床面，事後仍全身顫抖，目前事故造成2死2傷，市府已透過民政處、區公所及社會處啟動關懷機制，發放慰問金、協助申請安遷救助金，並安排心理諮商服務。

安置方面，目前共有10戶、18人因房屋受損暫時無法居住，市府已完成緊急安置及旅宿媒合，確保受災民眾在重建期間有安全住所。

此外，為協助災民盡快恢復正常生活，市府拍板啟動「代償修繕機制」，將先由市府動用災害準備金，協助結構安全無虞的受災戶進行第一階段修復工程，後續再由市府律師顧問團依法向相關責任人求償。稅務局也將依「從寬、從速、從簡」原則，主動協助受災戶辦理房屋稅、地價稅及使用牌照稅等地方稅減免或停徵措施。

高虹安今天下午緊急召開記者會，她提到今早趕赴現場時，發現許多許多居民至今仍受到驚嚇，有長者回憶氣爆瞬間甚至被震離床面，事後仍全身顫抖。圖／市府提供
高虹安今天下午緊急召開記者會，她提到今早趕赴現場時，發現許多許多居民至今仍受到驚嚇，有長者回憶氣爆瞬間甚至被震離床面，事後仍全身顫抖。圖／市府提供

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