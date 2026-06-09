新竹氣爆共波及57戶 原因初判曝光：瓦斯管線破裂洩漏遇電氣火花

新竹市東區高翠路一棟三層樓透天住宅，一樓作為便當店使用，今天早晨疑因瓦斯徹夜外洩，於凌晨近4點發生爆炸，導致鄰近麵包店老夫妻在睡夢中遭波及被牆面壓困，送醫後不治死亡，共57戶受波及，新竹市府今天下午開記者會，初步確認現場便當店瓦斯桶或其管線破裂洩漏，瓦斯洩漏後，疑遇電氣火花所產生劇烈性爆炸，詳細氣爆原因仍待調查釐清。

新竹市長高虹安與市府團隊今天下午2點緊急開記者會說明，消防局長李世恭指出，這起事故共造成2死2傷，傷者已經出院，共受災戶57戶受影響，機車93輛，汽車40輛受波及。氣爆的原因，火調科目前持續於現場調查，初步確認現場便當店瓦斯桶或其管線破裂洩漏，瓦斯洩漏後，疑遇電氣火花所產生劇烈性爆炸，詳細氣爆原因仍待調查釐清。

新竹市高翠路氣爆事故後，市府已配合中油及消防單位進行火場鑑識與採證，將全力釐清事故原因，後續也將出具火災調查與鑑定報告。高虹安表示，這份報告除釐清責任外，也攸關受災戶未來保險理賠及求償訴訟，因此已要求消防局儘速完成調查。

市府今天同步完成周邊安全檢測，目前確認周邊環境暫無二次災害風險。至於房屋受損部分，市府會同建築師公會出動4名建築師及公會前理事長，逐戶進行結構安全檢測。統計共有57戶通報受損，其中42戶屬玻璃破裂、輕鋼架掉落、鐵門及鋁門窗變形等情況。除氣爆戶及2側受波及、造成傷亡的3戶建物仍待火調完成後進一步鑑定外，其餘均已完成初步檢測，確認沒有立即拆除危險。