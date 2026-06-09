新竹高翠路便當店氣爆釀2死2傷 檢警啟動調查事故原因

新竹市高翠路今天凌晨發生重大火災爆炸事故，造成2死2傷。新竹地檢署表示，檢察長柯宜汾獲報後高度重視，已立即啟動應變機制，指派主任檢察官黃振倫、蔡宜臻及檢察官林鳳師與警方、犯罪被害人保護協會新竹分會保持密切聯繫，掌握現場救災與後續處置情形。

新竹地檢署指出，已指派專責檢察官待命，相關法醫及應變車輛同步整備完成，將在不影響消防救災及人命搶救的前提下，依第一線救災狀況進入現場執行相驗作業，落實「即報即驗」原則，迅速完成相關司法程序。

新竹地檢署表示，為釐清爆炸事故發生原因，本案已由林鳳師指揮偵辦，待現場救災工作告一段落且確認安全無虞後，將會同消防及刑事鑑識人員進入現場勘查蒐證，全面調查事故發生經過及可能原因，釐清相關責任。

此外，地檢署也同步啟動犯罪被害人保護機制，由蔡宜臻協助犯罪被害人保護協會新竹分會啟動「一路相伴」服務，提供罹難者及傷者家屬醫療協助、法律諮詢及心理輔導等支持措施，陪伴家屬度過難關。

新竹地檢署表示，將持續關注救災進度與後續調查工作，除儘速釐清事故原因外，也會提供受害者及家屬必要協助與支持。