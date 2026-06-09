新竹氣爆炸穿民宅釀2死 消防專家曝氣爆最可能破口

新竹市東區高翠路發生嚴重氣爆事故，一棟3層樓透天住宅遭炸出巨大破洞，目前已造成至少4人受傷，其中2人死亡。事故原因須等待火場鑑識調查結果，但有消防學者認為，一般桶裝瓦斯本身及其零組件若無異常，風險其實不高，較大的風險來源反而是管線或燃氣設備問題。

針對現場影像顯示爆炸發生後短短4秒內出現10多道火光，大葉大學消防安全學士學位學程副教授周中祺指出，室內空間並非完全通風，可燃性氣體可能在局部區域累積滯留，一旦達到爆炸濃度並遭引燃，短時間內出現多處燃燒現象並非不可能。

周中祺認為，現場雖有瓦斯桶鋼體，但瓦斯桶皆須依規定定期檢測，若有缺失通常不會流入市面，她認為此案較有可能涉及爐具故障、管線老化滲漏，或遭老鼠啃咬造成外洩等因素，但仍須以火調結果為準。

周中祺說，使用液化石油氣或天然氣系統的老舊建築，建議加裝外洩感知器，尤其在深夜或無人活動時，若偵測到濃度異常便能立即警示；部分大型機構甚至會連接總機系統進行監控。若可燃氣體外洩未被及時發現，只要遇到火源、電器開關產生的火花，甚至金屬碰撞產生的火星，都可能引發爆炸。

他強調，不論使用天然氣或桶裝瓦斯，漏氣偵測設備都是重要的安全防線。然而不少民眾抱持「意外不會發生在自己身上」的心態，忽略設備檢查與維護。事實上，天然氣業者多提供定期安全檢測服務，民眾自行購置的熱水器、鍋爐等燃氣設備，也可請廠商協助檢查，透過設備維護與預警系統雙重把關，降低氣爆意外發生風險。