昨晚才通電話...新竹氣爆奪2命 老父母：再打已不通、可能那時就走了

新竹市東區高翠路今晨發生一起嚴重氣爆案，一棟三層樓透天住宅瞬間炸出大洞、爆炸點為一樓便當店，目前已累計至少4人受傷、包括2人死亡。據悉，死者為65歲吳姓丈夫與58歲張姓妻子，兩人疑在睡夢中於住宅2樓臥室床上，遭氣爆波及被牆面壓困，送醫不治死亡。面對女兒的離世，兩人高齡的父母強忍傷痛，表示爆炸後有打電話給女兒，但電話已經不通，可能那時候就走了。

張母說，女兒從出生就一直在新竹，婚後和女婿開了麵包店，昨天晚上還和女兒通電話，但沒想到卻成了母女間的最後聯繫。

附近居民得知兩人噩耗也相當不捨。有居民表示，麵包店在當地經營多年，老闆夫妻為人和善，與鄰里關係融洽，事故發生在凌晨時段，若是在白天營業時間，麵包店門口經常聚集許多聊天、購物的居民及長者，一旦發生同樣規模的爆炸，傷亡恐怕更加慘重。

居民回憶，凌晨聽見巨大爆炸聲時，原本以為又是附近老舊電線遭老鼠咬斷發出的異常聲響，出門查看後，發現整條街滿布瓦礫與玻璃碎片，多輛汽車遭波及受損，現場濃煙瀰漫，宛如災難現場。

居民也提到，發生氣爆的便當店是今年才開幕不久，由於營業時間不長，附近住戶與店家互動有限；相較之下，麵包店夫妻長年深耕社區，與鄰里建立深厚情誼，夫妻倆因這場意外驟然離世，消息傳開後，大家都感到相當震驚與惋惜，「真的很非常不捨」。