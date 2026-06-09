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新竹便當店氣爆釀2死 「瓦斯未達列管、無強制保險」恐引發求償爭議

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市高翠路今晨傳出重大氣爆意外，造成2人死亡。圖／新竹市消防局提供
新竹市高翠路今晨傳出重大氣爆意外，造成2人死亡。圖／新竹市消防局提供

新竹市東區高翠路今晨發生一起嚴重氣爆案，一棟三層樓透天住宅瞬間炸出大洞、爆炸點為一樓便當店，目前已累計2人受傷、2人死亡，約8戶、18位民眾受影響。外界質疑，爆炸的便當店瓦斯儲存量不知是否符合消防法規？小型便當店並未被強制納管投保高額公共意外險，受災鄰居恐面臨求償無門。新竹市消防局表示，該便當店面積約100平方公尺，使用液化石油氣串接量為76公斤，未達80公斤以上列管標準，依法規標準，該場所尚未達到必須列管的條件。

市府產發處表示，針對總樓地板面積未達300平方公尺的小型餐飲場所，現行法規未強制規定投保公共意外責任險，由業者自主投保。市府將針對本次事件進行檢討，研議是否提高納管標準與強制力，完善保險防護網，保障市民生命財產安全。

市長高虹安表示，事故發生後，市府立即啟動跨局處應變機制，由消防局全力投入搜救，目前市府已逐戶勘查受災情形，除了氣爆發生的前排建物外，也同步確認後排受波及住戶的建築安全及居住狀況。社會處、民政處及區公所已主動聯繫受災戶，協助安排安置事宜，並提供臨時住宿場所及相關急難救助資源，確保受災民眾獲得即時照顧。

她說，市府已責成都發處盡速辦理建築物結構安全評估，同時協助受災戶了解後續保險理賠、財產損失認定及相關權益保障事宜。對於經專業評估確認不影響結構安全的受災住戶，市府將以照顧市民為優先，研議運用災害準備金先行支付必要修繕費用，協助民眾儘速恢復正常生活；後續再由市府循法律程序辦理代位求償，不會讓受災市民獨自承擔損失。

消防局表示，救災人員於凌晨4時5分抵達現場後，發現爆炸威力強大，立即擴大搶救規模，加派第二大隊及救護車輛前往支援，並於現場設立指揮站統籌救災工作。此次共出動14輛消防及救護車輛、40名消防人員投入救援任務。

消防局指出，現場建築物為3層樓建築物，1樓為便當店，初步研判事故原因疑似為瓦斯氣爆。中油公司於凌晨4時34分到場協助檢測，並於4時45分完成瓦斯關閉作業，確認現場已無持續洩漏情形。至於詳細事故原因及責任歸屬，仍有待火災調查人員及相關單位進一步鑑定釐清。

此次事故共造成2人受傷、2人死亡，其中60歲蕭男肢體擦挫傷，意識清楚，由救護人員送醫；33歲古男臉部撕裂傷，意識清楚送醫。另有65歲吳男及58歲張女因傷勢嚴重，送醫不治死亡。

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